Médico de San Bernardo sugirió "eliminar" a los gatos: Lo "funaron" e iniciaron sumario

Un médico del Cesfam Dr. Raul Cuevas, de la comuna de San Bernardo, generó indignación en las redes sociales al sugerir el abandono de mascotas, pues insinuó que las rinitis de sus pacientes son producto de los gatos.

"Yo soy malo. Atiendo a bastantes niños con problemas de rinitis alérgica y, como a mí no me gustan los gatos, las mamás me preguntan qué genera la alergia", comenzó diciendo.

Antes esas preguntas, aseguró que responde: "O eliminas el gato o el niño siempre va a estar con alergia".

¡Denuncia! Médico Jesus Jaramillo sin ética fomenta el abandono de gatos en Chile por su gusto personal! No está registrado en superintendencia de salud sin eunacom! Trabaja en cesfam Raul Cuevas San Bernardo! @SanBernardocl @ministeriosalud @laSUBDERE pic.twitter.com/c1mALgxuUC — VIDA DE GATOS CHILE (@VidagatosChile) November 24, 2022

Desde la Corporación de Educación y Salud de la comuna instruyeron una investigación sumaria por sus dichos y aseguraron que no los representan, pues están comprometidos "hacia el respeto de las mascotas, repudiando cualquier comentario o acción que vaya en desmedro de ellos".

