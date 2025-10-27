Saxofonista puso banda sonora a pelea entre conductores en Los Andes

Un saxofonista se volvió viral tras protagonizar una inusual escena en Los Andes. Mientras esperaba la luz verde en un semáforo, el músico presenció una pelea entre dos automovilistas y decidió acompañar el tenso momento con una improvisación del tema de "Misión Imposible".

La situación ocurrió en la intersección de calle Rancagua con avenida Chacabuco, donde una discusión entre conductores terminó a golpes. Uno de ellos bajó de su vehículo para encarar al otro, quien también descendió, desatando el enfrentamiento.

Lejos de intervenir, el múscio identificado como Pablo Urbina continuó tocando su saxofón y agregó una cuota de humor a la situación, transformando el incidente en una escena digna de una película.

El video del momento fue grabado por un testigo, quien no pudo contener la risa al ver al músico interpretando su pieza en medio de la pelea.

El saxofonista se tomó la situación con humor, ya que tars viralizarse el registro en redes sociales, comenzó a ofrecer sus servicios para diversas situaciones como matrimonios, divoricios, peleas y otros.