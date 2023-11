Expresidente Piñera se vacunó contra el Covid y llamó a imitarlo

El expresidente Sebastián Piñera publicó ayer en su cuenta de Instagram que había acudido a vacunarse nuevamente contra el Covid-19 e hizo un llamado a quienes integran los grupos de riesgo a imitarlo.

"Me puse la sexta vacuna contra el Covid y se las vengo a mostrar. ¿Y ustedes? ¡Yapué!", escribió el exmandatario, junto a la foto en que muestra el carnet entregado por el Ministerio de Salud a quienes se inoculan.

La nueva campaña de vacunación apunta a quienes ya cumplieron más de un año desde la última vez que se aplicaron la última vacuna y pertenecen a grupos de riesgo. Como pacientes inmunocomprometidos, personas con enfermedades crónicas y mayores de 60 años como Piñera, quien está a días de cumplir 74 el próximo 1 de diciembre.

Hace unos días, la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, explicó en Cooperativa que es importante saber que en esta etapa en que ya see superó la pandemia, el Covid es una enfermedad endémica pero "no es que los casos sean más leves; son más leves para el que se vacunó. No quiere decir que el virus cambió y ahora es menos grave, es que ahora tenemos una herramienta que antes no teníamos, dado eso es que las consecuencias de un contagio son menores, pero es gracias a la vacuna".

También aseguró que aseguró que se trata de "la vacuna más actualizada a nivel mundial, que protege contra la cepa más predominante hoy día en la circulación comunitaria, que es un sublinaje de (la variante) Ómicron, que es la XBB 1.5".