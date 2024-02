Gobierno dará a Piñera "todos los reconocimientos republicanos que merece"

El Gobierno de Gabriel Boric confirmó que el dos veces Presidente Sebastián Piñera Echeñique, fallecido este martes en un accidente aéreo, tendrá un funeral de Estado con "todos los honores y reconocimientos republicanos que merece".

Tras las diversas informaciones que fueron surgiendo y que confirmaban el fallecimiento del otrora Mandatario, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá (PPD), salió en La Moneda a entregar una breve declaración de parte del actual Ejecutivo.

"Queremos, en primer lugar, expresar nuestra conmoción por esta tragedia, hacerle llegar nuestro abrazo solidario a la familia del ex-Presidente, a todos su cercanos, pero también a todas las chilenas y los chilenos, porque Sebastián Piñera Echeñique fue Presidente democrático de Chile en dos oportunidades", expresó.

En consecuencia, "tendrá todos los honores y reconocimientos republicanos que merece", afirmó Tohá.

Esto fue confirmado minutos después por el Presidente Gabriel Boric, quien informó en cadena nacional que instruyó que el ex mandatario "sea despedido con los honores de un funeral de Estado y decretado tres días de duelo nacional para honrar la memoria" del otrora jefe de Estado.

"Para ello, he designado a nuestro ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, encargado del comité de organización para un funeral de estas características", agregó.

"Me he comunicado con los ex presidentes (Eduardo) Frei, (Ricardo) Lagos y (Michelle) Bachelet, quienes lamentan profundamente la partida del ex mandatario y harán todo lo posible por participar en el funeral", cerró.

Por otro lado, Tohá señaló que "el Presidente (Piñera) nos gobernó, y lo recordaremos por la manera en que dio y dedicó su vida al servicio público", destacó la ministra, quien manifestó también que "hemos buscado en estos primeros minutos hacer llegar directamente a su familia nuestra solidaridad y nuestro apoyo".

Por último, la ministra informó que el Gobierno recibió la confirmación de parte de Carabineros que personal de la Armada de Chile recuperó el cuerpo del ex Jefe de Estado desde Lago Ranco, donde ocurrió el fatal accidente en helicóptero.