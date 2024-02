"Negro" Piñera le había pedido a su hermano vender el helicóptero: "Nadie quería subirse"

Miguel "Negro" Piñera dio una íntima entrevista pocos días después de la muerte de su hermano, el expresidente Sebastián Piñera, luego de capotar en Lago Ranco en helicóptero.

"Él era austero, el helicóptero que tenía era bien modesto. Yo le decía siempre 'hermanito, vende ese helicóptero'... tenía esa tincada que algo le podía pasar", dijo el cantante a Julio César Rodríguez en "Contigo en la Mañana" de Chilevisión.

El "Negro" reveló que la familia Piñera prefería evitar los viajes aéreos con el fallecido Mandatario, quien -según contó su hermano- incluso piloteaba mientras hablaba por teléfono.

"A ese helicóptero nadie quería subirse. Una vez le pedí, por favor, que yo me quería bajar", relató el artista.

La pena del "Negro" Piñera cuando se enteró de la muerte de su hermano Sebastián

Miguel Piñera confesó cómo fue el momento en que supo del accidente del helicóptero de su hermano Sebastián en el Lago Ranco, en la Región de Los Ríos.

"Me llamó un amigo que estaba en Lago Ranco, me dijo 'Negro, ¿tu hermano tiene un helicóptero blanco? Porque entiendo que se cayó un helicóptero en el lago'. Ahí empecé a averiguar y era mi hermano. Fue tan inesperado, estaba viviendo un momento tan lindo", lamentó.

El intérprete de "La Luna Llena" todavía está procesando lo que ocurrió: "No tengo palabras, ya no me quedan lágrimas. Mi hermano era una persona única, cariñosa. Estaba feliz como padre, como abuelo. No puedo dormir de pura pena, me lo lloré todo".