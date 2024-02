"Se parte el alma": El emotivo adiós de hijos, nietos y colaboradores de Sebastián Piñera

Familia y colaboradores dieron este viernes en la Catedral de Santiago su agradecimiento y su último adiós al fallecido ex mandatario Sebastián Piñera, cuyos restos fueron ceremoniados en una misa dirigida por el arzobispo de la capital, Fernando Chomalí.

En la instancia, habló el exministro del Interior Rodrigo Hinzpeter, quien trabajó en la cartera durante el primer mandato del anterior jefe de Estado (2010-2014).

"A veces te molestaste, pero nunca te enojaste (sobre) que el servicio público es la mayor realización de una persona; (...) que hay que querer a Chile sobre todas las cosas, y que, si uno se equivoca, hay que rectificar las cosas sin orgullo", dijo la ex autoridad de Estado.

"Sebastián, ex presidente, tu muerte simplemente es demasiado triste, demasiado dolorosa. Murió un gran amigo de todos nosotros. Agradezco que la vida nos hubiera encontrado y nos hubieras hecho parte de un lugar de ella. Nuestro corazón queda con una zona vacía", concluyó.

FAMILIA: NO FUISTE "IDEOLOGIZADO" NI CAÍSTE EN EL POPULISMO

Por su parte, Sebastián Piñera, el tercer hijo del difunto presidente, señaló que "los últimos dos años fueron los que más feliz te vi (...). Fue increíble el amor que recibimos tus hijos y nietos. Nos enseñaste a gozar y a vivir con alegría, siempre poniendo una cuota de humor".

"Hace menos de una semana que me empujaste a mí y a tus amigos a las frías aguas del sur de Chiloé, aunque algunos tuvieron que hacerlo en paños menores (...). Papá, admiro cómo lograste desarrollar todas tus pasiones (...) y que no dudaste en ningún segundo en dejar eso atrás para abocarte al servicio público", añadió.

"No fuiste ideologizado, sino de una honestidad intelectual incomparable, que te hacía no titubear ni caer en tentaciones populistas. Fuiste fiel a tus principios: pese a que algunos trataron de socavar la democracia, la libertad y el progreso, tuviste siempre la convicción que era el mejor camino para que Chile fuera un mejor país. Se me parte el alma que nos dejes", concluyó.

En tanto, los nietos de Sebastián Piñera también dedicaron palabras a su difunto abuelo: "¿Quién nos va a despertar con agua para ir a andar a caballo, o a jugar al 'torito'? ¿O ir a andar en bici hasta subir un cerro? Nunca olvidaremos el espíritu aventurero con el que nos contagiaste a todos", dijo el mayor, llamado León.

"Hablo en nombre de sus 14 nietos, que estoy 100 por ciento seguro que sienten el mismo orgullo que yo (...). Tengamos claro que el nombre Sebastián Piñera Echenique será recordado para siempre. Un hombre único, honrado, valiente, perseverante, empático y respuestuoso. Un hombre que no conocía el odio, y mucho menos el rencor", manifestó.

Por último, su nieta Esperanza (hija de Magdalena Piñera) sostuvo que "(Tata), me dijiste que el miedo no lleva a querer cambiar las cosas (...). Y creo que en este momento siento miedo de no querer avanzar sin ti, el mejor abuelo".

"Pero también me dijiste que se requiere un equilibrio con el coraje, ése que uno siente de querer intentarlo (...). Hoy nosotros perdemos a un ser inigualable, pero no me cabe duda que el cielo ganó un ángel, que con toda seguridad me atrevo a decir que será el mejor", terminó.

"HAY 33 BANDERAS Y NO 33 CRUCES"

Por su parte, Luis Urzúa, jefe de turno de los 33 mineros atrapados en la mina San José, también tomó la palabra, queriendo "darle nuestro sincero adiós a nuestro Presidente, el que, gracias a él, nosotros fuimos rescatados".

"Gracias a él, hoy día podemos dar un testimonio. Hoy día podemos decir: sí presidente, usted lo pudo hacer, y usted nos sacó de tierra. Usted luchó por nosotros, junto a su familia", agregó.

"Hoy hay 33 banderas banderas y no 33 cruces. Hoy, en la mina San José, esas 33 banderas flamearán, más una bandera, que es la de nuestro Presidente. Por eso, la mina San José tiene que vestirse de orgullo", añadió.

"Hasta siempre, mi Presidente Sebastián Piñera Echenique. Adiós, líder de origen y principio. Un adiós a un gran jefe de turno de otro jefe de turno", cerró Urzúa.