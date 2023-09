50 años: Municipios realizan trabajos preventivos en puntos críticos

Carabineros detectó 14 puntos críticos en la Región Metropolitana en los que generalmente ocurren eventos violentos durante la conmemoración del 11 de septiembre, por lo que distintos municipios de la capital ya están realizando trabajos preventivos de limpieza y coordinaciones con las entidades policiales para la fecha.

En los puntos críticos de la comuna de Pedro Aguirre Cerda se están realizando trabajos de limpieza y retiro de escombros para evitar barricadas.

Asimismo, gracias a una coordinación de la ciudadanía con el municipio, la comuna de Quilicura dispondrá de una red de 150 comités de seguridad que traspasarán información a la policía el día 11 de septiembre.

La alcaldesa de Quilicura, Paulina Bobadilla, afirmó que "esperamos que pueda haber una conmemoración pacífica; sin embargo, tenemos una serie de dispositivos para proteger a nuestras vecinas y vecinos. Tenemos tres drones que van a estar monitoreando nuestra comuna y también 22 vehículos que ponemos a disposición de las policías".

"Hacemos un llamado nuevamente a la democracia, a protegerla, porque la única forma de proteger nuestra democracia es a través de manifestaciones pacíficas y no a través de la violencia", añadió.

La presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades y alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao (DC), no quiso entregar declaraciones debido a que no quiere "calentar al partido" y detallar las medidas de seguridad que se implementarán, ya que afirmó que éstas se toman y no se anuncian.

Sin embargo, desde el gremio municipal señalaron que tienen un plan de limpieza para la madrugada del 12 de septiembre, a fin de dejar a la comuna transitable luego de posibles incidentes.

GOBIERNO RECOMIENDA NO IR AL CENTRO DE SANTIAGO PARA EL 11/S

En tanto, desde el Gobierno, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, hizo un llamado a no concurrir al centro de Santiago durante el 11 de septiembre si es que no es indispensable.

Al respecto, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo (PC), sostuvo que dicho llamado "es una recomendación, no es una obligación, ya que el Ejecutivo no está en condiciones de obligar a la gente a no concurrir al centro de Santiago".

"Pero es una recomendación a propósito de contribuir a la labor y a la tarea que tiene el Ejecutivo en esta materia, que es poder garantizar los mayores espacios de seguridad para que puedan convivir tanto los actos de conmemoración como el funcionamiento de la ciudad y, al mismo tiempo, el despliegue de las fuerzas policiales para poder tener una conmemoración tranquila, pacífica y segura", añadió Vallejo.

PREOCUPACIÓN POR ACTOS VIOLENTOS EN LICEOS EMBLEMÁTICOS

Existe preocupación por parte del Gobierno debido a los actos de violencia que se han registrado en los liceos emblemáticos durante esta semana, ya que durante esta mañana hubo nuevos incidentes en las afueras del Liceo de Aplicación.

Carabineros informó que los estudiantes lanzaron 16 bombas molotov, por lo que se utilizaron elementos de disuasión y se cortó el tránsito, pero finalmente no hubo detenidos. Estos hechos se suman a lo ocurrido ayer en el Internado Nacional Barros Arana (INBA) y en el Instituto Nacional.

Por ahora, las autoridades informaron que se mantienen con normalidad las clases para el lunes 11 de septiembre.