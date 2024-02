Boric en marcha por la inseguridad en el Barrio Yungay: "Esto me preocupa y ocupa"

El Presidente Gabriel Boric participó de la "marcha silenciosa" que se llevó a cabo esta tarde en el Barrio Yungay, la cual buscaba protestar contra la situación de inseguridad que se vive en este tradicional sector de la comuna de Santiago, donde precisamente reside el Mandatario.

La manifestación también iba en solidaridad con las monjas del convento de la Congregación Hijas de San José Protectoras de la Infancia, quienes fueron víctimas de un violento asalto el fin de semana pasado.

"Sepan, vecinos y vecinas, que esto me preocupa, me estremece, pero por sobre todo me ocupa a mí y a mis colaboradores", expresó el Jefe de Estado.

Boric, además, recordó que "estamos teniendo un gabinete de seguridad permanente, que está integrado por la ministra del Interior, el subsecretario del Interior, el subsecretario de Defensa, el subsecretario de Justicia".

Cabe señalar que esta semana la Tercera Sala de la Corte Suprema ordenó a la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana y a la Municipalidad de Santiago atender y garantizar el bienestar de los vecinos del sector Parque Portales, que acusaron la instalación de personas en situación de calle en las inmediaciones.

Tras lo anterior, tanto el municipio como la Delegación Presidencial Metropolitana realizaron este jueves un operativo de retiro de enseres de las personas que se habían tomado el sector.