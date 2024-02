Gloria Hutt: En seguridad no hay mucho espacio para discrepancias porque es una amenaza nacional

La presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, señaló que en el tema de seguridad "no hay mucho espacio para discrepancia", ya que "es una amenaza nacional", en el marco de la reunión del Presidente Gabriel Boric con el Consejo de Seguridad Nacional (Cosena).

En conversación con El Diario de Cooperativa, Hutt indicó que la convocatoria del Cosena para abordar el proyecto de ley de infraestructura crítica "es evidentemente insuficiente, porque lo que estamos viviendo es una crisis de seguridad de mayor alcance. No es solo el despliegue de la Fuerzas Armadas en infraestructura crítica, están también todos los problemas de seguridad asociados a delincuencia, narcotráfico, a crimen organizado".

"Mi impresión es que se acotó a un punto, pero quedó pendiente harto. La agenda de seguridad es más amplia que eso", complementó, puntualizando que "faltó tal vez la mirada estratégica", con un "enfoque más amplio".

"Eso es lo que tenemos que promover. Es una propuesta de seguridad de mayor alcance, un Cosena más activo, no solo como grupo asesor del presidente, como está ahora en la Constitución, sino con un alcance preventivo, con un rol más activo", remarcó.

En esta línea, indicó que "los tiempos cambian y hay que también enfocar las organizaciones y la institucionalidad para tener respuestas a tiempo, para tener prevención".

Sin embargo, la exministra de Transportes advirtió que "la única prevención que hago y que me preocupa, es que en otras oportunidades el Presidente también ha cruzado la barrera, ha apuntado en la dirección de una mirada más amplia, pero después su propia coalición le recoge caña y, por ejemplo, han impedido avanzar en justamente los proyectos de infraestructura crítica, reglamento de uso de la fuerza, sistema de inteligencia, son los partidos de su coalición".

[📻] Gloria Hutt: No es su facultad (de las FF.AA.) actualmente controlar la seguridad pública en los barrios, no está dentro de su formación tampoco, pero tenemos problemas de seguridad en la infraestructura crítica donde es recomendable que haya un despliegue de las FF.AA.… — Cooperativa (@Cooperativa) February 6, 2024

Acerca de Chile Vamos, la timonel de Evópoli aseguró que van a "contribuir en todo lo que sea necesario", y subrayó que, en el tema de seguridad, "no hay mucho espacio para discrepancia, y yo creo que uno puede tener visiones distintas desde propuestas ideológicas, por algo somos dos partidos distintos, pero el tema de seguridad es una amenaza nacional".

Asimismo, recordó que "nuestro sector planteó en 2021 la agenda de seguridad", pero que "no ha sido posible avanzar por la oposición de los partidos que hoy nos gobiernan".

Finalmente, sobre el proyecto de infraestructura crítica, indicó que las Fuerzas Armadas "no se pueden desplegar sin una preparación, sin una una regulación que especifique los alcances de sus facultades", por lo que recalcó que "no es su facultad actualmente controlar la seguridad pública en los barrios, eso no está dentro de su formación tampoco".