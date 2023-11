Gobierno desestimó ultimátum de oposición a Tohá por situación migratoria

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, desestimó el ultimátum dado por la oposición a la ministra del Interior, Carolina Tohá, asegurando que no existe la capacidad logística para llevar a cabo todas las expulsiones de migrantes.

Durante este viernes, Vallejo recalcó que "no podemos exigirle a otro que haga todo lo que no fuimos capaces de hacer, y eso es lo que está haciendo un partido que fue de gobierno en el período anterior, que no fue capaz de expulsar a todas las personas que había que expulsar administrativamente, hoy exija en un mes expulsar 10 veces de lo que pudieron ellos. Se requieren muchos recursos y una capacidad logística que en un mes no se puede desarrollar".

"El trabajo lo estamos haciendo, falta, por cierto que falta, pero no se va a solucionar con declaraciones rimbombantes y altisonantes, y menos con amenazas, porque, además, (son) bien poco creativas", sentenció.

Desde el Congreso, el diputado Jaime Naranjo (PS) planteó que "la oposición quiere lavar su imagen y su propia responsabilidad en la inmigración ilegal. Todos recordamos muy claramente que el tsunami de migración ilegal venezolana comenzó con la invitación que hizo en Cúcuta el presidente Sebastián Piñera".

En contraste, Andrés Longton (RN) manifestó que "lo que tiene que hacer la ministra es muy simple, cumplir con sus obligaciones constitucionales y legales, y dejar de lado ese romanticismo y simpatía que tuvo quizás el Presidente Boric y su sector en el período anterior. Presidente, cuando cometen delitos es demasiado tarde, hay que expulsarlos antes".