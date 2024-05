Mónica González: El peor error de México fue lanzar a militares a luchar contra el crimen

"El peor error que ha cometido México fue lanzar a los militares a la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado", dijo en una entrevista con Cooperativa la periodista Mónica González con motivo del Día Internacional de la Libertad de Prensa.

Con más de cuatro décadas dedicadas a rigurosas investigaciones periodísticas, trabajo que ejerció también durante los días más oscuros del Chile azotado por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), manifestó sentir "pena" y "preocupación" por el debate sobre seguridad, en el contexto actual de criminalidad.

"Yo soy maestra de periodismo de investigación de periodistas de toda Iberoamérica desde hace 15 años. Yo he visto en primera línea como mis colegas maravillosos de México, de El Salvador, de Honduras, de Guatemala, de Colombia, también de Ecuador y los peruanos han reportado, han investigado y han denunciado el crimen organizado y han corrido todos los riesgos. Hemos visto cómo esta lacra, que es una verdadera peste, avanza sin control hacia el sur por corrupción, porque va cooptando las instituciones. Y el peor error que ha cometido México fue lanzar a los militares a la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado", señaló González, ganadora del Premio Nacional de Periodismo 2019, a Lo Que Queda del Día.

"Desde 2006 hasta ahora", alertó, "la cifra oficial de desaparecidos desde que se lanzó la guerra contra el narco son 119.000, más los 300.000 muertos violentos que hay en ocho años entre los gobiernos de Peña Nieto y Andrés López Obrador, que desgraciadamente va a terminar con un récord increíble. ¿Esto por qué? Porque, claro, cuando tú llevas (a militares) al terreno del narco, que disparan plata y reparten plata como locos entre las autoridades -alcaldes, jueces y policías-, se crearon dos cárteles más con la gente que se salió de las Fuerzas Armadas y de las policías y formaron Los Zetas, por ejemplo".

"Para ganar terreno y apropiarse de terrenos, (Los Zetas) fueron mucho más feroces, más despiadados, mucho más brutalmente violentos, despedazando cuerpos, enterrándolos vivos, explotando mujeres y hombres migrantes en haciendas para cosechas de exportación. Eso está reportado, está visto, hay registros, no es invento. Eso ocurrió en toda Centroamérica y siguió bajando hacia el sur. Esto está ocurriendo en Ecuador, en el Amazonas de Perú", enfatizó.

AMENAZAS DEL CRIMEN ORGANIZADO PARA LA LIBERTAD DE PRENSA

Fundadora del Centro de Investigación Periodística de Chile (Ciper) en 2007, González afirmó a Cooperativa que en Chile, "en comparación con otros países de América -y digo América, no digo esta vez América Latina, Central, América del Sur, (sino) toda América-, tenemos una situación todavía que no tiene agravantes" que amenacen la libertad de prensa.

"Todavía, digo, porque tenemos atisbos muy, muy graves", advirtió.

A juicio de la periodista, "lo más importante para nosotros es sacarnos la venda de los ojos, mirar de frente la enorme responsabilidad que tenemos para ser el oxígeno y el agua para los ciudadanos, para informarles del trasfondo de este crimen organizado que acaba de dar un mazazo terrible, que sigue dando mazazos, porque a veces se disfraza de reivindicaciones, otras veces se disfraza de comercio ambulante".

En ese sentido, hizo referencia a la investigación sobre la muerte a tiros de la reportera Francisca Sandoval el 1 de mayo de 2022: "No podemos seguir diciendo que la asesinó un comerciante ambulante (...) ¿Tienen los comerciantes ambulantes pistolas y disparan más de 20 proyectiles en una actividad del Primero de Mayo? Lo vi yo, no me lo contaron. ¿Por qué hubo carabineros que prestaron protección a quienes dispararon ese día desde la calle Meiggs a los manifestantes? ¿Por qué no ha habido un sumario interno para esos carabineros?", reflexionó.