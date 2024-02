Municipalidad de Santiago desalojó casa patrimonial tomada

La Municipalidad de Santiago desalojó este viernes una casa patrimonial ubicada en la esquina de Abate Molina con Claudio Gay, la cual permanecía tomada por personas en situación de calle.

La mencionada vivienda quedó con diversas fallas estructurales tras el terremoto de 2010, y también ha sufrido varios incendios, los dos últimos en 2023. La casa ha sido desalojada en distintas ocasiones, pero vuelve a ser tomada al tiempo después.

Si bien este domicilio no se encuentra incluido en la lista de operativos de recuperación por parte del municipio de Santiago, fue desalojado porque corresponde a un plan habitacional de viviendas sociales a futuro.

🚨 AHORA | Equipos de Seguridad Municipal y Carabineros realizan masivo operativo de recuperación de inmueble asociado a comisión de delitos e incivilidades, en calle Abate Molina con Claudio Gay (1/3) pic.twitter.com/P9EQSFMHfN — Santiago (@Muni_Stgo) February 23, 2024

Al respecto, desde la Municipalidad informaron que "esta es una propiedad municipal, que es un proyecto que se viene arrastrando hace más de 10 años. Este punto no está dentro del listado de viviendas en comisión de delito, pero sí cumple con un perfil de mucha incivilidad al interior, (acusación) que fue levantada por la comunidad".

"Permanentemente se ha llevado a cabo desalojos de personas que vienen a pernoctar acá a esta propiedad, ya que innumerables veces el municipio ha tapeado esta propiedad, pero vuelven a ingresar personas en situación calle", agregaron.

Las personas que se encontraban al interior del domicilio fueron reubicadas junto a familiares, y a quienes no tenían con quien quedarse, el municipio les ofreció ayuda psicosocial, oportunidad de encontrar trabajo, entre otras asistencias.

No obstante, los ocupantes se mostraron bastante molestos con el operativo y aseguraron que volverán a entrar porque no es la primera vez que los desalojan, por lo que el municipio realizó un cierre más robusto de la propiedad e instaló cámaras de seguridad para monitorear que no vuelva a ser tomada.

Asimismo, habrá patrullajes constantes por parte de Carabineros para asegurar que la vivienda no vuelva a ser tomada.