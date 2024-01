Casa tomada funcionaba como discoteca clandestina en el Barrio Yungay

La Municipalidad de Santiago lideró este miércoles el desalojo de una vivienda que, se presume, pretendía ser utilizada como una discoteca clandestina en el Barrio Yungay.

Según la información entregada, este inmueble se encuentra al lado de "La Caleta", otra casa que a inicios de mes fue también desalojada y que era utilizada ilegalmente como una discoteca.

Se presume que el control de este recinto es de "Los Pulpos", banda criminal peruana que buscaba transformar esta vivienda en una "Caleta 2.0", dado que se encontró gran cantidad de alcohol, luces y sistemas de sonido.

Un total de cuatro personas fueron encontradas al interior de esta casa, que era subarrendada por un ciudadano peruano que la tenía tomada desde el 2021.

Asimismo, personal municipal está sacando sus enseres y los está cargando a un camión, todo en compañía de Personal de Control de Orden Público de Carabineros.

El procedimiento se desarrolló sin inconvenientes en calle Martínez de Rozas con Libertad, sector que estuvo cortado para el flujo vehicular debido a este operativo.

CRÍTICAS AL MUNICIPIO

Vecinos del Condominio Agustinas 3160, que presentaron un recurso de protección ante la Corte Suprema por la falta de seguridad en el sector, cuestionaron el rol del municipio en este tipo de hechos delictuales.

Pamela Pavez, presidenta de la comunidad, planteó que "acá la seguridad es nula, porque rompen las cañerías para mojarse, en las noches prenden fuego para poder cocinar, ocupan el parque completamente para ellos. Hay imágenes, hay videos, donde ellos ocupan hasta para baños, defecan en pleno parque, en plena luz del día".

"Entonces la municipalidad que nos ofrece, ayuda sicológica. La municipalidad dijo que era un tema completamente presidencial y ellos prácticamente se lavan las manos, porque la autoridad hoy en día está así. Si no le va a pasar al Presidente o no le pasa a un ministro o no le pasa a la alcaldesa, o sea el resto de la gente estamos totalmente vulnerables a que nos pase de todo", precisó.

El gobernador metropolitano Claudio Orrego dijo que "cuando ya se asalta un convento de esa manera, es que ya se le ha perdido el respeto a todo. Yo creo que lo que estamos viendo hoy día es un desprecio a la vida propia y ajena de los delincuentes, un nivel de violencia brutal y una falta de códigos absolutos".

"Esta no es la delincuencia de Chile de hace 10 años. Nunca un delincuente chileno iba a asaltar un convento. Aquí lo que estamos hablando es de una delincuencia 2.0, con niveles de brutalidad y de desprecio por todos los códigos morales de la sociedad chilena, que es la que tenemos que parar y erradicar antes que sea demasiado tarde", añadió la autoridad.