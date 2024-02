Presidente Boric convocará al Cosena para este lunes

El Presidente Gabriel Boric anunció que convocará al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) ante la crisis de seguridad que vive el país, con el fin de proteger la infraestructura crítica.

En el marco de una actividad realizada este jueves en Estación Central, Boric sostuvo que "derrotar la delincuencia, los delitos violentos, el narco y la proliferación de armas de fuego es una prioridad para mi gobierno".

"Todo el Estado estamos trabajando para quitarle espacio y terreno a quienes ponen en peligro a nuestra comunidad, generan temor a sus personas en el día a día y estamos haciendo un trabajo que es serio, que es de fondo y que necesariamente tiene que estar alejado de la pelea chica", añadió.

El Presidente recordó que "en particular la Región Metropolitana vive un momento complejo en esta materia, por una ola de delitos violentos que además se han incrementado en estas últimas semanas. Hoy día las familias sienten miedo y tienen todo el derecho a esperar una acción más decidida del Estado".

"Así se lo comuniqué a los comandantes en jefes de las Fuerzas Armadas y al ministro Elizalde, a la contralora y a los presidentes de las Cámaras del Congreso, he decidido convocar al Consejo de Seguridad Nacional, el Cosena, para el próximo lunes a primera hora, para poder recibir comentarios y aportes acerca de la mejor forma de implementación del proyecto de infraestructura crítica que actualmente está en tramitación en el Congreso Nacional y que nos permitirá contar con dotación militar en lugares críticos donde haya que reforzar la acción de las policías", planteó.

Para Boric, "la seguridad la vamos a conseguir no solamente enfrentando y desarticulando a los delincuentes, sino potenciando la cohesión social. Por eso el rol de los municipios es tremendamente importante".

"Acá nos necesitamos todos, basta de pelea chica. Para enfrentar la delincuencia nos necesitamos todos. Estamos trabajando con rigor, con compromiso para poder asegurarle tranquilidad a nuestro pueblo", puntualizó.

El Mandatario destacó que "no queremos convertirnos en otros países de la región. Acá hay una amenaza clara y no minimizamos ni un segundo la sensación de inseguridad. No solo nos preocupamos, sino que nos ocupamos".

¿QUÉ ES EL COSENA?

De acuerdo a los artículos 106 y 107 del Capítulo XII de la Constitución, este organismo servirá para asesorar al Presidente de la República en materias vinculadas a la seguridad nacional.

Será presidido por el Jefe del Estado y estará integrado por los presidentes del Senado, de la Cámara de Diputados y de la Corte Suprema, por los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, por el General Director de Carabineros y por el Contralor General de la República.

En los casos que el Presidente de la República lo determine, podrán estar presentes en sus sesiones los ministros encargados del gobierno interior, de la defensa nacional, de la seguridad pública, de las relaciones exteriores y de la economía y finanzas del país.

En sus sesiones, cualquiera de sus integrantes podrá expresar su opinión frente a algún hecho, acto o materia que diga relación con las bases de la institucionalidad o la seguridad nacional. Las actas del Consejo serán públicas, a menos que la mayoría de sus miembros determine lo contrario.