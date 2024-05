SEC aplicó millonarias multas a las empresas CGE y Enel por cobros erróneos

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) aplicó millonarias multas por más de 2.300 millones de pesos a las empresas CGE y Enel por cobros erróneos en boletas de miles de clientes.

Las compañías fueron multadas por incumplir con la normativa que regula los procesos de facturación de consumos, es decir, de las boletas que reciben, sumando un total de 36.000 UTM (2.355 millones de pesos) entre ambas sanciones.

En concreto, se sancionó con 30.000 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) a la empresa CGE, y con 6.000 UTM a la compañía Enel.

Ambos casos se iniciaron luego que la SEC recibiera una serie de denuncias argumentando que las boletas que recibían no se ajustaban a sus consumos habituales de energía eléctrica. Particularmente, los reclamos señalaban que les aparecía en sus boletas una glosa de Consumos No Registrados (CNR) con montos que no tenían justificación.

La normativa vigente contempla la operación de los CNR, pero solo en casos debidamente justificados y siempre informando a la autoridad fiscalizadora antes de proceder con estos cobros.

En el caso de CGE, se indicó que fueron 12.731 los clientes afectados por estos CNR, mientras que en Enel fueron 7.252 los clientes afectados por cobros que no se ajustaban a la energía consumida.

Además, los CNR tienen que tener un promedio de Índice Medio por cliente, y en estos casos, se aplicó un Índice Medio por comuna, por lo que, al aplicar este indicador, los CNR eran equivalentes para todos los clientes, independiente de su consumo.

Asimismo, la SEC señaló que tampoco había medios de prueba suficiente para justificar los CNR.

Una vez analizados los descargos de la compañía, se concluyó que se había incumplido con la normativa que regula esta materia, perjudicando a sus clientes con cobros que no correspondían a sus consumos reales.

En tanto, en el caso de Enel, la compañía reconoció problemas de facturación, los que derivaron en que se cobraran CNR por 12 meses, siendo que lo máximo permitido, por normativa, es tres meses.

Desde el organismo fiscalizador indicaron que Enel ya ha realizado la devolución de todos los montos cobrados erróneamente a sus clientes, cifra que en total llegó a los 250 millones de pesos, mientras que en el caso de CGE ya se han realizado algunas devoluciones.

DECLARACIÓN DE ENEL

Desde la empresa declararon -según recogió La Tercera- que "respecto a la sanción cursada por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles por error en el cálculo del Consumo No Registrado (CNR) a algunos clientes entre 2021 y 2023, Enel Distribución dio cumplimento a lo resuelto por el regulador. Se detectaron discrepancias en la información de 7.252 clientes, ante ello la compañía actuó de manera diligente y rápidamente corrigió esa situación".

"En el caso de 873 clientes que presentaban algún tipo de cobro que no correspondía se realizó una refacturación y se devolvió a cada uno la totalidad de los montos cobrados erróneamente", añadieron.

"Con la finalidad de evitar que ese tipo de situaciones se repita, Enel Distribución implementó una serie de medidas de control que ya fueron informadas a la autoridad. Enel Distribución realizará una apelación a la instancia que corresponda por el monto de la multa", cerró.