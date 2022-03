Ministro Marcel respaldó al nuevo director del SII tras vinculación con SQM

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, respaldó este jueves al nuevo director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Hernán Frigolett (PS), tras los cuestionamientos que ha recibido por su vinculación con la empresa minera privada SQM.

En una investigación del medio Ciper, se dio cuenta que Frigolett aparece en un informe reservado de la polémica empresa, recibiendo un pago de 83 millones de pesos por su trabajo, que realizó junto con otros cuatro autores relacionados con Chile 21.

Ante esto, Marcel indicó que estuvo en conocimiento de los antecedentes y la vinculación del nuevo líder del SII con SQM, y que incluso tiene una copia de dicho informe, el que -aseguró- no tiene relación con un caso de dinero político.

"Con su consultora hizo un estudio para SQM, ese estudio existe y nos entregó una copia. Entonces es distinto, cierto, de los temas de financiamiento de la política", puntualizó el jefe de la billetera fiscal.

Pese a esto, advirtió que "como una cuestión general que, creo debería ser común para cualquier director de Impuestos Internos, un director que ha tenido una actividad económica anterior, en la cual ha tenido relación con otras empresas, debería abstenerse de intervenir en decisiones que afectan a sus clientes anteriores y no me queda duda que eso se aplicará también en este caso".

Frigolett (PS), que asumirá el cargo el próximo 1 de abril, fue designado por el Presidente Gabriel Boric luego que éste le solicitara la renuncia al actual director del SII, Fernando Barraza.

🔵Marcel aborda reportaje de Ciper sobre asesorías de Hernán Frigolett a SQM: "Lo sabíamos, pero es un tema cerrado. Él efectivamente hizo esos estudios, pero no tiene que ver con un tema de platas políticas".

"Se va a abstener en temas que vinculen a SQM", dice.





"VOY A TENER QUE DELEGAR"

Sobre las complicaciones que esto puede generar, Frigolett advirtió que, en los casos que se involucre a clientes con lo que trabajó la consultora Aserta, de la que él era gerente y que está vinculada al informe para SQM, deberá "delegar" la potestad de decisión para realizar un proceso "los más transparente" posible.

"Lo más sano es que la cartera de clientes con las que trabajó Aserta, en el momento en que haya algún proceso que tenga que tomar el SII la potestad de condonación, voy a tener que delegarla en algún subdirector pertinente", puntualizó el nuevo director del SII en entrevista con CNN chile.

En esta línea, el ex investigador en el Centro de Estudios de Desarrollo Regional de la Universidad de Los Lagos afirmó que "es claro que si hay algún conflicto de intereses por alguna acción de relación contractual en haya tenido en el pasado, ejerciendo en el sector privado, obviamente tiene que ser de los más transparente y me tendré que inhabilitar y radicar el proceso en quien me parezca que es la subdirección idónea para ejercer en el Servicio de Impuestos Internos".

Durante esta misma jornada, el ministro Marcel recordó que sus proyecciones relacionadas a los efectos de los retiros de pensiones "se han ido materializando, se materializó la mayor inflación, el aumento de tasas de interés de largo plazo, el efecto de ese aumento de tasas sobre los créditos hipotecarios más rápido de lo que habríamos, la caída de los propios fondos de pensiones por la desvalorización producto del impacto de las liquidaciones de activos en los mercados".

"Ahora también se está materializando el impacto sobre las pensiones de las personas, lo que muchos calificaron en su momento de campaña del terror, que eran exageraciones, todo se ha ido materializando, está todo a la vista", planteó.

El diputado Jaime Naranjo (PS) sostuvo que "ha habido un sinnúmero de iniciativas que el gobierno ha señalado que va a impulsar y parece prudente escuchar primero para saber exactamente qué es lo que se pretende, tanto en el campo tributario como en los incentivos económicos y en mejoras del salario mínimo, ya que claramente tenemos que partir de la base que el escenario nacional como internacional es bastante diferente a cuando el gobierno hizo su propuesta programática".

#AgendaEconómica | Hernán Frigolett por asesoría a SQM: "Lo más sano es que la cartera de clientes con las que trabajó Aserta, en el momento en que haya algún proceso que tenga que tomar el SII la potestad de condonación, voy a tener que delegarla en algún subdirector pertinente"

CAMBIOS EN AGENDA ECONÓMICA Y RETIROS

