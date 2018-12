Sismo de magnitud 5,2 Richter afectó al extremo sur

Un sismo de magnitud 5,2 en escala Richter afectó la noche de este martes al extremo sur de Chile.

Según detalló el Centro Sismológico Nacional, el epicentro se ubicó 167 kilómetros al sur de Puerto Edén, en la Provincia de Última Esperanza, Región de Magallanes, con hipocentro a 37 kilómetros de profundidad.

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) indica que "las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile".

Este temblor se da casi 24 horas después de que un sismo 7,1 Richter afectara al Océano Atlántico, cerca de la Antártica chilena, evento que se transformó en trending topic y preocupó al diputado por la zona Gabriel Boric.

