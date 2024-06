Sistema frontal: ¿Subirá el precio de los alimentos?

Gonzalo Bravo, administrador general del mercado mayorista Lo Valledor, afirmó este viernes que "no debiera haber alza" en el precio de los productos agrícolas tras el paso del sistema frontal que dejó fuertes precipitaciones en la zona centro y sur del país.

"No tenemos el abastecimiento normal porque no hay cosecha en el campo, y en ese lapso puede haber una pequeña alza de productos porque hay una menor oferta en mercado", explicó Bravo, pero aclaró que, en general, "no debiera haber alza de los productos, porque si bien es cierto puede haberse inundado (el campo), pero sí lo podemos cosechar".

"Lo que pasa es que en estos días no es fácil meterse porque debemos esperar que la humedad se vaya un poco, que no haya mucho barro y no perjudiquemos la calidad del producto. Por eso debemos dar unos dos días de que se sequen los productos para poder cosechar bien", complementó.

Durante su despliegue en la Región de Coquimbo, otra zona afectada por las fuertes lluvias, el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, descartó un aumento considerable en el precio de los alimentos, asegurando que "de producirse un alza, está va a ser moderada porque la agricultura es fuerte y diversa".

Valenzuela remarcó que "los cultivos de invierno son muy resilientes; ahí está la papa, la cebolla, la zanahoria y otras hortalizas duras, como el repollo y, por tanto, no vamos a tener una afectación mayor (...) hay que llamar a la calma y a aprovechar los productos de temporada".

El Gobierno declaró este viernes el estado de Emergencia Agrícola en la Región del Biobío para ir en ayuda del sector con alimento para el ganado, las aves y las colmenas.

DAÑOS A LOCATARIOS

La Cámara de Comercio de Los Ángeles entregó un balance del impacto de las intensas precipitaciones en las distintas actividades económicas y cifró en 100 millones de pesos los daños a locales y mercadería de sus asociados.

"Hay muchos locatarios que tienen sus negocios cerrados en este momento porque no pueden abrir. Hay problemas de infraestructura, y a eso se suma el hecho de que también hay productos que están húmedos o derechamente mojados, y hay una pérdida también de stock en ese sentido", afirmó el director del gremio en el Biobío, José Luis Carvallo.

"Muchas familias de los colaboradores que tenemos están afectados y también estamos sumando el hecho de que hay mucha gente que no está yendo a comprar al centro, así que las ventas se han reducido también en un porcentaje alto", manifestó el dirigente.

La consultora Colliers entregó un catastro preliminar de los daños que provocó el evento meteorológico, en el que estimó en 72 millones de dólares de pérdidas en el sector agrícola y otros 60 millones de dólares por afectación a infraestructura y viviendas.

Respecto a las empresas de menor tamaño, el vicepresidente de Conapyme, Juan Araya, planteó que es urgente replicar los programas que se hicieron en pandemia para aliviar la crisis, créditos con tasa de interés cero o reajustables con la inflación.