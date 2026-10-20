Tormenta eléctrica y precipitaciones marcaron la madrugada en la capital

Con una tormenta eléctrica y algunas lluvias se inició la jornada de este martes en la Región Metropolitana, donde está pronosticado un evento de intensas lluvias en corto período de tiempo. De hecho, hay 10 comunas en alerta roja por riesgo de remoción en masa.

Usuarios de redes sociales subieron imágenes de relámpagos que se registraron alrededor de las 4:40 horas de hoy hacia la precordillera y sector norte de la RM. También cayeron algunas precipitaciones, incluso reportaron algunas granizadas hacia Lo Barnechea.

En la RM , Senapred declaró alerta roja en las comunas de San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina, donde están suspendidas las clases.

A nivel nacional, la Región de Antofagasta se sumó a la alerta de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) por precipitaciones de moderadas a fuertes en corto período de tiempo.

El evento está previsto entre la mañana y la noche de este martes 20 de octubre desde caleta El Cobre al sur de la región, donde las autoridades ya adoptaron medidas preventivas.

La alerta meteorológica ya está vigente entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos, también por precipitaciones en corto período de tiempo.

En Senapred, el meteorólogo de la DMC Cristóbal Torres señaló que "estamos esperando el ingreso de un sistema frontal que viene acompañado de un río atmosférico en nivel moderado y también de inestabilidad atmosférica".

Según Torres, el evento es muy parecido al del martes 13 pasado, cuando cayó gran cantidad de lluvia en un corto periodo de tiempo. Para la tarde y noche de este martes se esperan entre 25 y 35 milímetros en la Región Metropolitana.

POLÍGONOS DE SEGURIDAD

Por lo mismo, el Gobierno definió tres polígonos de seguridad en la RM, el primero en la comuna de Las Condes, especialmente en la zona del último aluvión, donde las posibilidades de remoción en masa son altas.

En segundo lugar, un polígono de seguridad en la comuna de Puente Alto, enfocado en la zona de los campamentos Valle Hermoso y El Sueño de Todos.

Y un tercer polígono en la comuna de Talagante, especialmente en el campamento Rivera del Río, donde aproximadamente 100 viviendas tienen una alta probabilidad de inundación. La zona ya ha sido evacuada durante las últimas precipitaciones por desborde del Mapocho.

En estas áreas de seguridad, las autoridades pueden restringir el acceso o circulación de personas y vehículos, medidas que sirven para proteger a la población y facilitar el trabajo de los equipos de emergencia o de las policías.

A nivel nacional, entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos el evento ocasionará chubascos, tormentas eléctricas, vientos, granizos, nieve, y en algunas regiones probables trombas marinas y tornados.