Tres ofertas masivas de empleo: vacantes de temporada y permanentes

Este viernes se conoció la cifra de desempleo, que se mantuvo en 8,7% a nivel nacional, pero que se eleva a 9,2% en la Región Metropolitana y a 9,7% si se analiza el empleo femenino.

En este marco, surgen diferentes opciones de ofertas masivas de puestos de trabajo, tanto temporales por Fiestas Patrias como de más proyección en el tiempo en otros casos.

La empresa SOS Group abrió 400 vacantes laborales para trabajar en la industria de alimentos y logística durante las fiestas del 18, con sueldos líquidos entre 630.000 a 680.000 pesos, bajo contrato, y con postulación online hasta el sábado 30 de agosto.

Entre el 5 y 7 de septiembre se realizará la Feria Laboral Virtual de Nestlé, que incluye variios países, incluyendo Chile, con vacantes para jóvenes de hasta 29 años, a través de una plataforma en línea gratuita con inscripción abierta.

En formato híbrido y entre los días 1 y 5 de septiembre se realizará la feria laboral Punto Empleo, en el Campus Providencia de la Universidad Autónoma (9:00 a 14:00 horas en lunes) y continuando durante toda la semana en la plataforma virtual Punto Empleo 2025, con una oferta de más de 2.000 vacantes en 120 empresas.