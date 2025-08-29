Volvió a aumentar el desempleo femenino

La Encuesta Nacional de Empleo, elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas y publicada este viernes, ubicó en 8,7 por ciento la tasa de desocupación en Chile durante el trimestre mayo–julio de 2025.

Según detalló el INE, "la cifra se mantuvo invariable en doce meses" como resultado combinado del "aumento de la fuerza de trabajo en 0,8 por ciento" y del alza de las personas ocupadas en el mismo porcentaje.

"Por su parte, las personas desocupadas crecieron 1,0 por ciento, incididas por quienes buscan trabajo por primera vez (6,5 por ciento) y por quienes se encontraban cesantes (0,5 por ciento)", explicó.

Respecto al mismo período del año anterior, las tasas de participación y ocupación se situaron en 61,8 y 56,4 por ciento, decreciendo 0,1 puntos porcentuales en ambos casos.

Por otra parte, la población fuera de la fuerza de trabajo se expandió 1,1 por ciento, influida por las personas inactivas potencialmente activas (5,2 por ciento) y las personas inactivas habituales (0,3 por ciento).

Por sexo

En las mujeres, la tasa de desocupación se situó en 9,7 por ciento, aumentando 0,6 puntos porcentuales "producto del ascenso de 1,3 por ciento de la fuerza de trabajo, mayor al de 0,6 por ciento registrado por las mujeres ocupadas".

A la vez, las mujeres desocupadas crecieron 7,6 por ciento: "La tasa de participación se situó en 52,8 por ciento, avanzando 0,2 puntos porcentuales, mientras que la tasa de ocupación alcanzó 47,7 por ciento, retrocediendo 0,1 puntos en el período".

"Las mujeres fuera de la fuerza de trabajo, por su parte, se expandieron 0,5 por ciento, influidas por las inactivas potencialmente activas y las iniciadoras", agregó el INE.

En el informe anterior, correspondiente al trimestre móvil abril-junio, la desocupación femenina se situaba en 9,9 por ciento, con un alza de 0,9 puntos.

En los hombres, la tasa de desocupación fue de 7,9 por ciento, disminuyendo 0,4 puntos porcentuales en un año a raíz del alza de 0,4 por ciento de la fuerza de trabajo, que fue menor al 0,9 por ciento de aumento de los hombres ocupados.

Los desocupados, en tanto, descendieron 4,6 por ciento.

"La tasa de participación se situó en 71,2 por ciento, contrayéndose 0,4 puntos porcentuales, mientras que la tasa de ocupación alcanzó 65,6 por ciento sin presentar variación en el período. Los hombres fuera de la fuerza de trabajo, en tanto, se expandieron 2,1 por ciento, influidos por los inactivos habituales e inactivos potencialmente activos", detalló el Instituto.

Alza de personas ocupadas

En 12 meses, la estimación del total de personas ocupadas creció 0,8 por ciento, incidida tanto por los hombres (0,9 por ciento) como por las mujeres (0,6 por ciento).

Según sector económico, la expansión de la población ocupada fue influida por industria manufacturera (5,5 por ciento), comunicaciones (23,3 por ciento) y minería (11,6 por ciento):

En tanto que, por categoría ocupacional, el alza se observó en personas asalariadas formales (1,1 por ciento) y personas asalariadas informales (2,2 por ciento).

Informalidad

La tasa de ocupación informal se ubicó en 26 por ciento, decreciendo 0,4 puntos porcentuales en doce meses. En el mismo período, las personas ocupadas informales disminuyeron 0,6 por ciento, incididas exclusivamente por las mujeres (-1,9 por ciento), debido a que los hombres crecieron 0,4 puntos.

Según sector económico, el descenso se debió, principalmente, a comercio (-5,0 por ciento) y administración pública (-13,8 por ciento); mientras que, por categoría ocupacional, incidieron personas trabajadoras por cuenta propia (-2,0 por ciento) y asalariadas públicas (-13,3 por ciento).

Estacionalidad

La tasa de desocupación ajustada estacionalmente (que elimina los efectos de los factores exógenos estacionales de naturaleza no económica que influyen en su comportamiento coyuntural) se situó en 8,6 por ciento, disminuyendo 0,3 puntos con respecto al trimestre móvil anterior.

Región Metropolitana

En la Región Metropolitana, la tasa de desocupación del trimestre mayo–julio 2025 alcanzó un 9,2 por ciento, con un alza de 0,4 puntos en 12 meses.

En el mismo período, la estimación del total de la población ocupada creció 0,2 por ciento, incidida principalmente, según sector económico, por comunicaciones (33,5 por ciento), industria manufacturera (8,3 por ciento) y actividades de salud (5,8 por ciento).