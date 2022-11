11:36 - | Freddy Martínez, representante de los camioneros del Biobío, aseguró que este es el primer acercamiento con el Gobierno: No pertenecemos a ninguna otra fuerza que no sea la fuerza de los camioneros con representación real en Chile, que están movilizados

21:43 - | General Jean Camus: Mientras que no se produzca ninguna situación grave no vamos a intervenir , y en estos momentos se mantiene todo en forma tranquila y pacífica. Tenemos que mantener el flujo como corresponde, y ahora está expedito, seguro, y las personas ejercen su derecho a la manifestación en el costado

18:35 - | En Antofagasta, la Seremi de Energía confirmó que 17 de las 48 estaciones de servicio de la región presentan algún grado de afectación por el paro camionero: cuatro de ellas no tienen bencinas, 11 no tienen petróleo y cuatro, ningún tipo de combustible

11:43 - | "Como gremio seguimos abierto al diálogo y a llegar a soluciones, pero el gobierno no puede pretender alcanzar acuerdos poniendo el pie encima a los transportistas, aplicando el uso de la fuerza, porque eso no hace más que profundizar el asunto", agregó Pérez.

11:42 - | "No puede el gobierno señalar que nosotros somos los responsables de lo que está sucediendo si en ocho meses no han sido capaces de entregar soluciones concretas a nuestras demandas", recalcó el presidente de la CNTC, Sergio Pérez

13:04 - | "Para eso fue elegido el Gobierno, para que ejerza el derecho, pero tiene que tener conciencia el señor Monsalve que acá no está en La Araucanía, no hay terrorismo ¿ Por qué no lo hace en La Araucanía, donde hay terrorismo?, ¿por qué lo hace con la gente humilde? ", fustigó Pérez.

11:08 - | Mundaca emplazó al Gobierno a que "ejerza todas sus prerrogativas porque lo que no puede ocurrir es que hoy día las regiones, particularmente la Región de Valparaíso , quede secuestrada por un grupo de interés que no puede superponer el bien público en función de intereses que son particulares ".

23:22 - | El gobernador de Arica, Jorge Díaz, reconoció que "es una situación bastante grave porque hay condiciones humanas que no se están cumpliendo : no tienen espacios para alimentarse, para bañarse, para hacer sus necesidades biológicas"

20:00 - | El presidente de la Confederación, Cristián Sandoval: "Estamos luchando para que vuelva la tranquilidad a las carreteras, y si el Estado no nos da esa garantía no vamos a deponer esta movilización

18:18 - | Carlos Galaz, vocero de la Asociación de Propietarios y Conductores de Paine: Acabamos de tener una reunión con los dirigentes nuestros y no hay acuerdo, no puedo decirles mayores detalles

13:23 - | Carabineros no ha tomado acciones contra los camioneros que están en Paine ya que no han cortado el tránsito de manera definitiva

13:19 - | Marcelino Pérez , presidente de la Asociación de Propietarios y Conductores de Paine: Nosotros con el Gobierno no tenemos ningún arreglo ni acuerdo, lo que hizo Pérez y compañía no nos representa en nada

07:21 - | Marcelino Pérez, presidente de la Agrupación de Propietarios y Conductores de Paine, aclaró que el acuerdo de la CNTC con el Gobierno "no nos representa, no corre con nosotros" #CooperativaContigo

21:35 - | Marcelino Pérez, presidente de la Agrupación de Propietarios y Conductores de Paine, planteó que en caso de que Carabineros los intente sacar de la vía "no le tenemos miedo a nada. Yo por lo menos tengo 71 años y amedrentamientos no le temo a nada. Conversación sí, pero no amedrentamiento (...) eso no se hace".