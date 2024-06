Los Whatsapp del maquinista: "Nos van a cuestionar todo"

Durante la formalización del maquinista y el controlador de la vía, la Fiscalía reveló unos audios que envió el primero de ellos a otra persona tras el fatal accidente de trenes en San Bernardo, donde expone sus primeras impresiones.

El miércoles 19 de junio, a las 21:30 horas, se realizaron pruebas del tren 407 de EFE desde la Estación Central con nueve funcionarios a bordo, quienes estaban a cargo de realizar diversas maniobras a lo largo del tramo Alameda-Buin por la vía dos, precisó ayer la Fiscalía.

En ese contexto, pasada la medianoche, el maquinista pidió autorización al controlador de EFE para realizar una detención y posterior desplazamiento a contra marcha del convoy, maniobra que realizó utilizando más tiempo del necesario.

El operador, relató la Fiscalía, autorizó en forma imprudente descuidada e inexcusable dicha acción, sin atender que por dicha vía se desplazaba un tren de carga, con dos locomotoras, de la empresa Fepasa, desde Rancagua al norte.

Ello provocó que a la altura del kilómetro 24 aproximadamente de la Ruta 5 Sur, en San Bernardo, chocaran los trenes de forma frontal, causando la muerte de Daniel Vega y José Bonín, a cargo del tren de carga. En tanto, los funcionarios de EFE resultaron con diversas lesiones de carácter grave a leve.

La fiscal Pamela Torres leyó la transcripción de los audios enviados a un contacto de nombre "Pancho", en el que el maquinista relata que "el controlador, a él se le viene más pesado que a nosotros. Alcancé a sacar a los chicos de la cabina, a los jefes, alcancé a correrlos al final del coche y, a Dios gracias, a eso estamos vivos. Yo fui el último que arrancó entonces no sé cómo yo salí menos ileso que los demás", publicó LUN.

En otro audio, continuó Torres, el maquinista añade que "le dijimos al controlador que necesitábamos retroceder al punto del kilómetro 26, sin sobrepasar la señal 26. Y ahí nos dijo, 'sí chiquillos, dénle no más, porque no tenemos ni una señal más para allá'. Entonces nos autorizó a volver y ahí fue cuando nos encontramos con el carguero".

Otro mensaje transcrito, comentó que "nos van a cuestionar todo, pero el condoro mayor lo tiene el controlador, porque nosotros le dijimos: 'necesitamos volver hasta tal punto, necesitamos no sobrepasar la señal 26 y él dijo sí, pónganle no más, no hay problema, que avancen, pero sin sobrepasar la señal 26'. Y ahí fue donde yo creo que él se confundió y tiró el carguero por la misma, en vez de tirarlo por la 1, porque las pruebas las estábamos haciendo por la 2".

El fiscal Pedro Aravena relató que el controlador le reconoció que "por la carga de trabajo al cual estaba siendo expuesto habría olvidado el desplazamiento de otro tren".

Ayer, el Juzgado de Garantía de San Bernardo dejó a los dos imputados con arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional, prohibición de acercarse a depedencias de EFE y de tomar contacto y comunicarse entre sí.

Ambos fueron formalizados como autores del delito consumado de provocar accidente ferroviario con resultado de muertes y lesiones.