00:51 - | Presidente de la CPC, Juan Sutil: "Se han llegado a acuerdos adicionales que nosotros lo suscribimos; son mesas de trabajo que permitan, junto con la autoridad, poder actualizar el índice de costos del transporte, contribuir a que las tarifas sean las adecuadas; estamos disponibles a partir de la próxima semana, y apenas la autoridad nos cite, nos vamos a poner a trabajar"

00:50 - | Freddy Martínez, dirigente de camioneros del sur: "Nosotros no vamos a endurecer nada, nosotros estamos estacionados a la orilla de las carreteras y esa es la instrucción para nuestra gente"

00:46 - | Freddy Martínez, dirigente de camioneros del sur, aseguró que en su movilización "no ha habido ningún desmán, ningún disturbio, no hemos hecho ningún daños a la propiedad pública, por lo tanto, nosotros construimos país, no destruimos país"

22:37 - | Subsecretario Monsalve: "Lo que si no podemos aceptar son amenazas de bloqueos en las carreteras de Chile, y si hay bloqueos de las carreteras, el Gobierno va a actuar: en primer lugar, con las herramientas legales que tiene, y en segundo lugar, va a pedir a la fuerza pública que despeje las rutas"

21:20 - | Subsecretario Manuel Monsalve: "Quiero decirle a aquellos que todavía no llegan a acuerdo que se pueden sumar, porque resuelve el problema de los camioneros y los problemas del país. Hay un acuerdo amplio y estamos dispuestos a escuchar a quienes todavía no llegan a acuerdo para que se sumen"

21:18 - | Dentro de los puntos acordados por la CNTC está la mantención de la vigencia del MEPCO; un proyecto de ley para mantener sin cambios el precio del diésel por 120 días; mejoramiento de las condiciones de seguridad, entre otros

20:21 - | Por el momento, queda en suspenso la posición que tomarán la Confederación de Camioneros Fuerza del Norte y la Confederación de Camioneros Centro-Sur, quienes no llegar a acuerdo la última jornada

20:20 - | Presidente de Fedequinta: "De tres puntos relevantes para nosotros, se lograron dos, por lo menos, creemos que eso a las bases los satisficieron (...) entendemos que el Estado está haciendo un gran esfuerzo"

20:19 - | El Gobierno logró un acuerdo tras reunirse con dirigentes de la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC), Fedesur y Fedequinta: Se firmó un acuerdo para poner fin al paro de camioneros %uD83D%uDFE1 Tras una extensa jornada de negociaciones, el Gobierno llega a acuerdo con las agrupaciones de camioneros Fedequinta y CNTC para deponer paro. — Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (@MTTChile) November 27, 2022

20:17 - | Iván Mateluna, presidente de la Federación de Dueños de Camiones de la Quinta Región (Fedequinta): "Decidimos responsablemente levantar esta manifestación (...) no por temor a los gobiernos ni a las querellas, sino única y exclusivamente porque creemos que hay que hacer un beneficio a aquellos pequeños exportadores que quieren mandar su fruta al extranjero"

14:58 - | Antofagasta: Debido a la movilizaciones de camioneros, locatarios de la vega en la ciudad advierten de un alza de hasta un 60% en el precio de las verduras

14:54 - | Arica: Este sábado se mantiene la movilización de camioneros, que en la Ruta A-1 restringen el paso de vehículos: Por el lugar pueden transitar vehículos livianos, camiones con carga de primera necesidad y de nacionalidad extranjera

14:53 - | Ruta 68: manifestaciones de camioneros en el km 66,4 y en el km 100. Ocupan la berma y una de las pistas lentas

13:42 - | Durante las movilizaciones de camioneros en la Ruta 5 Norte, a la altura de Hijuelas, un transportista fue detenido por portar un arma de fogueo adaptada al disparo de municiones reales y cantidad indeterminada de pasta base #CooperativaContigo

13:31 - | [En vivo] Ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz: Se está haciendo un trabajo con las empresas que abastecen el norte del país #CooperativaContigo

13:30 - | [En vivo] Ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, y paro de camioneros: Hemos propuesto medidas importantes... Creo que hay avances #CooperativaContigo

13:28 - | [En vivo] Subsecretario Manuel Monsalve: Hay una intransigencia de los camioneros, todos los temas planteados tienen una propuesta. Llegó el momento de alcanzar un acuerdo #CooperativaContigo

13:26 - | [En vivo] Subsecretario Manuel Monsalve: No hay motivo para no llegar a un acuerdo. Hoy cuesta encontrar el fundamento para no alcanzarlo... Los emplazo a no ocupar a Chile en sus problemas privados #CooperativaContigo

13:22 - | #CooperativaContigo Subsecretario Monsalve desde La Moneda, tras siete días de paro camionero: "Chile no está en condiciones de ocupar sus recursos públicos exclusivamente en resolver un problema de privados"

13:15 - | #CooperativaContigo Subsecretario Monsalve desde La Moneda, tras siete días de paro camionero: "Quien fija las tarifas que se les pagan a los transportistas no es el Gobierno, son las empresas que generan la carga"

13:04 - | Paro de camioneros: Según la información policial, hay 37 focos de movilizaciones, 36 de ellos en el costado de la berma y un corte parcial #CooperativaContigo

13:04 - | Camioneros de Aysén no se sumarán al paro, pero exigen fin del impuesto específico en la Región #CooperativaRegiones Camioneros de #Aysén no se sumarán al paro, pero exigen fin del impuesto específico en la Región https://t.co/TbQonSvo8n pic.twitter.com/qHHktyRvJf — Cooperativa (@Cooperativa) November 27, 2022

08:56 - | Presidente de la Confederación de Camioneros Fuerza del Norte: Es un gesto de parte del Gobierno que pueda sensibilizar con todos los combustibles, no con el diésel, con todos los combustibles. Que bajen los combustibles.

08:46 - | Presidente de la Confederación de Camioneros Fuerza del Norte: Estamos esperando que el Gobierno pueda sensibilizar. El problema es que aquí no solo son los transportistas, aquí está involucrada la ciudadanía completa, porque lo que nosotros estamos pidiendo es para todos, para todos los combustibles: aplica a los taxis, a las micros, a la gente común que sale a movilizarse a diario.

21:06 - | Presidente de la Confederación de Camioneros Fuerza del Norte, Cristián Sandoval, por el riesgo de desabastecimiento: No hay ninguna ciudad que esté bloqueada, hay un libre tránsito

21:04 - | Dirigente Freddy Martínez por querella por Ley de Seguridad del Estado: Sostenemos que los camioneros no son delincuentes; entendemos que el Gobierno tiene que usar las herramientas que tiene a su mano, nosotros también presentaremos nuestros descargos en decir que estamos en una manifestación pacífica

21:01 - | Freddy Martínez, dirigente de camioneros del Biobío: En materia de seguridad hemos avanzado bastante, el problema radica hoy día y no llegamos a un buen puerto en el tema del combustible

20:59 - | Confederación de Camioneros Fuerza del Norte: Tenemos que esperar que el Gobierno fije una fecha para volver a la negociación; en este momento dijeron que no hay negociación por el combustible #CooperativaContigo

20:54 - | Freddy Martínez, dirigente de camioneros del Biobío: Los colegas han decidido mantenerse a la espera de que el Gobierno reaccione y que se cree una expectativa de una solución #CooperativaContigo

20:49 - | Freddy Martínez, dirigente de camioneros del Biobío: En lo que estamos entrampados es que se congelen los combustibles y tener un rebaja por cuatro meses para que se prepare un mecanismo, pero el Gobierno se negó #CooperativaContigo

20:39 - | Presidente de la Confederación de Camioneros Fuerza del Norte, Cristián Sandoval: No hemos llegado a un buen acuerdo con el Gobierno; el tema del combustible entrampó la negociación #CooperativaContigo Nuestra movilización se mantiene debido al punto mas complejo que es el Combustible para todos los chilenos. #ParoDeCamioneros #ParoCamioneros #chile #TodosSomosCamioneros — Con la fuerza del norte (@fuerzanortechi) November 27, 2022

18:12 - | Terminó la reunión entre el Gobierno y los camioneros: Se informó que pasadas las 20:00 horas los transportistas informarán sobre la situación acerca de la paralización

17:35 - | Partido Comunista catalogó de "injustificada" la paralización de los camioneros, y señalaron que constituyente una "acción de desestabilización", y respaldaron el actuar del Gobierno "orientadas a reestablecer el normas abastecimiento y flujo de las carreteras"

17:32 - | Subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, actualiza el estado de los diálogos con los camioneros: "Todavía no hay acuerdo, estamos conversando" #CooperativaContigo

16:00 - | La Ruta 68 reporta tránsito lento debido a las manifestaciones. [%u2705FINALIZA TRÁNSITO LENTO] En el km 100 sector Enlace La Pólvora en ambas direcciones, por manifestación de camioneros %uD83D%uDE99%uD83D%uDC4D #VíasChile Avanza con precaución. — Rutas del Pacífico (@autopista68) November 26, 2022

15:24 - | Los camioneros insisten en que su mayor preocupación es la seguridad en las rutas, y en segundo lugar, el alto precio de los combustibles.

15:20 - | Al entrar, los dirigentes de los movilizados se declararon esperanzados y optimistas de lograr hoy un acuerdo que ponga fin a la paralización, que lleva seis días y comienza a mostrar sus efectos en términos de desabastecimiento de comercios.

15:15 - | Al igual que en la víspera, la reunión tiene lugar en dependencias del Ministerio de Transportes, en Santiago, y no en el Palacio de La Moneda.

15:10 - | El Gobierno y los dirigentes de los camioneros movilizados retomaron las conversaciones. El diálogo de este sábado lleva ya más de tres horas.

13:33 - | En medio del paro camionero, supermercados de Viña comienzan a mostrar problemas de abastecimiento [Fotos] En medio del paro camionero, supermercados de Viña comienzan a mostrar problemas de abastecimiento #CooperativaContigo https://t.co/mfYaXuihNz pic.twitter.com/uA6E8PoMTP — Cooperativa (@Cooperativa) November 26, 2022

12:59 - | Iquique: Caravana de camiones sigue su viaje por la ciudad, donde pasará de manera lenta por la Delegación Presidencial de la región y por la costa. Hay congestión vehicular por el paso de estas máquinas %uD83D%uDD34 AHORA | Camioneros se dirigen hasta el puerto de #Iquique, para sumarse a otros quienes se encuentra en el lugar y así dirigirse por toda la costanera de norte a sur. @Cooperativa https://t.co/pYRV9IS8U9 pic.twitter.com/SDISrlMgRp — Bastian Fuentes Avila (@BastianFuentesA) November 26, 2022

12:59 - | Manifestación en el km 15,4 sector Atravieso Lo Aguirre en dirección a Valparaíso, sin restricción de pistas [%u2139%uFE0F INFORMAMOS] Continúa... Manifestación en el km 15,4 sector Atravieso Lo Aguirre en dirección a Valparaíso, sin restricción de pistas #VíasChile Maneje con precaución. @mop_chile @Carabdechile @radiocarab pic.twitter.com/oqtfy8Qcyn — Rutas del Pacífico (@autopista68) November 26, 2022

12:58 - | Patricio Moya, el representante de los agricultores de Paine: Uno tiene que tener más espalda para poder mantenerse. Por ejemplo, un cultivo de hortalizas dura tres o cuatro meses y uno recibe el dinero de una cosecha y tiene que esperar cuatro meses para operar de nuevo. Entonces cada vez se está haciendo más difícil.

12:57 - | Patricio Moya, el representante de los agricultores de Paine: Apoyamos el tema del valor del combustible, porque el combustible no solamente lo ocupan los transportistas, sino que también nosotros.

12:56 - | En la Ruta 5 Sur, a la altura de Paine, la movilización de camioneros mantiene cortado el tránsito de manera parcial. Se sumaron a esta protesta agricultores de la comuna

12:55 - | Presidente de la Asociación de Dueños de Camiones del Biobío, Freddy Martínez: Todos los camioneros están disciplinadamente a la espera de que lleguemos a buen puerto, eso es lo que todos queremos por el bien de los camioneros, su seguridad e integridad física primeramente, y también cierto por aquellos que están más afligidos, dado los altos costos que hoy significa realizar nuestro trabajo

12:49 - | Presidente de la Asociación de Dueños de Camiones del Biobío, Freddy Martínez: Estamos hoy en reuniones internas, la mantuvimos ayer durante toda la tarde y hoy hemos recibido la llamada del Gobierno que nos va recibir en algún momento. Estamos afinando algunos detalles para poder llegar a un consenso.

12:45 - | Se espera para esta tarde una nueva reunión entre el Gobierno y dirigentes de camioneros movilizados en La Moneda, cuando ya se cumplen seis días de protestas en diferentes puntos del país #CooperativaContigo

10:48 - | Cerca de 20 camiones participan la mañana de este sábado en una caravana por la comuna de Alto Hospicio e Iquique. La movilización inició en la Ruta A-16 con la cuesta el Toro (Ruta 610) %uD83D%uDD34 AHORA | Camioneros se preparan para realizar Caravana por la comuna de #AltoHospicio e #Iquique desde la Ruta A-16 con la cuesta el Toro (Ruta 610) @Cooperativa pic.twitter.com/Pz2TAFpPD5 — Bastian Fuentes Avila (@BastianFuentesA) November 26, 2022

10:35 - | Ruta 5 Sur: En el kilómetro 41, a la altura de Paine, se mantiene el paro de camioneros, por lo que solo una vía está habilitada a cada dirección. Hay congestión en el sector.

08:41 - | [Radio en vivo] Ministro Juan Carlos Muñoz y paro de camioneros: Nosotros como transportes estamos muy disponibles para contribuir en las conversaciones #CooperativaContigo

08:35 - | [Radio en vivo] Ministro Juan Carlos Muñoz y alza en la tarifa del transporte público: Lo que se cobra hoy es insuficiente para cubrir los costos del sistema... No puede estar congelada para siempre, pero no será un cambio de golpe #CooperativaContigo

08:33 - | [Radio en vivo] Ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, y cifras de evasión en el transporte público: En el Metro es mucho menos, pero no nos podemos descuidar #CooperativaContigo

08:03 - | [Radio en vivo] Ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, y altas cifras de evasión en los buses del transporte público: Es muy preocupante, por eso trabajamos en un plan #CooperativaContigo

08:00 - | Sigue la manifestación de camioneros [%u2139%uFE0F INFORMAMOS] Continúa... Manifestación de camioneros en el km 66,4 sector Enlace Algarrobo, ocupando pistas lentas en ambas direcciones. Habilitadas pistas rápidas y lentas. #VíasChile Circula con precaución @mop_chile @Carabdechile @radiocarab — Rutas del Pacífico (@autopista68) November 26, 2022

07:41 - | Rutas del Pacífico: Manifestación de camioneros continúa en el kilómetro 66,4 sector Enlace Algarrobo y en el kilómetro 100 sector Enlace La Pólvora #CooperativaContigo [%u2139%uFE0F INFORMAMOS] Continúa... Manifestación de camioneros en el km 100 sector Enlace La Pólvora ocupando pistas de aceleración en ambas direcciones. Habilitado tránsito por pistas rápidas y lentas. #VíasChile Avance con precaución. @mop_chile @Carabdechile @radiocarab — Rutas del Pacífico (@autopista68) November 26, 2022

07:40 - | Catalina Mertz, presidenta de Supermercados de Chile: Esta situación se va a agravar en la medida en que no se resuelva este conflicto y actualmente ya están siendo impactadas 2 millones y medio de personas que no están pudiendo encontrar sus alimentos y productos de primera necesidad en los locales de supermercados del país.

07:39 - | "Ya hay cadenas de alimentos frescos que han perdido su vida útil y no va a poder llegar a destino para ser consumido y, por otra parte, tenemos alrededor de un 20% de locales de supermercado que no están abastecidos con productos frescos, tales como carnes, vegetales y lácteos", añadió la presidenta de Supermercados de Chile

07:32 - | "El paro de camioneros está generando irrupciones logísticas con impactos muy importantes en el canal de distribución", advirtió Catalina Mertz, presidenta de Supermercados de Chile #CooperativaContigo

00:45 - | Sólo en dos de los 56 puntos de paralización se reportan cortes parciales: en el acceso al puerto de Iquique y en Quilicura

00:43 - | Cristián Sandoval, dirigente de Fuerza del Norte, negó que el paro provoque desabastecimiento en supermercados, pues avisaron de la protesta con un mes de anticipación #CooperativaContigo

00:39 - | Presidente de la Asociación de Dueños de Camiones del Biobío, Freddy Martínez: Tenemos la convicción de que avanzamos bastante y de que mañana podríamos tener buenas nuevas #CooperativaContigo

00:37 - | Presidente de la Asociación de Dueños de Camiones del Biobío, Freddy Martínez: Siempre hemos estado disponibles para conversar con la autoridad, somos respetuosos de ella, entendemos sus posiciones, y se ha vuelto a abrir una puerta

00:34 - | Los manifestantes se reunirán con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz.

00:33 - | Dirigentes confirman que la paralización continuará, aunque retomarán el diálogo con el Gobierno la mañana de este sábado #CooperativaContigo

22:28 - | Supermercados de Chile A.G.: "El 75% de la población se abastece de alimentos a través de supermercados, por lo que una pronta solución a esta movilización resulta fundamental para la tranquilidad de millones de familias de nuestro país"

22:27 - | "Más de 2.368.081 (de personas en el norte y centro sur del país) podrían ver una interrupción en su normal acceso a productos de primera necesidad", advirtió Supermercados de Chile A.G.

22:26 - | En la zona central, Viña del Mar, Valparaíso, Quilpué, La Calera y San Antonio también han experimentado complicaciones en sus supermercados

22:25 - | En el norte, entre las comunas que presentan mayores "problemas de reposición" en sus supermercados por el paro camionero se encuentran Arica, Iquique, Antofagasta, Calama, Tocopilla, Copiapó, La Serena, Ovalle y Vallenar

22:25 - | Supermercados de Chile A.G.: "De continuar la movilización el problema se extenderá a más locales a lo largo del país"

22:24 - | Supermercados de Chile A.G.: "De no cambiar la situación, las personas percibirán una interrupción en la reposición de ciertas categorías de productos en algunos locales de supermercados del norte y la región de Valparaíso principalmente. Esto se dará especialmente en la categoría de frescos, como carnes, vegetales, y lácteos"

22:24 - | Supermercados de Chile A.G.: "En la zona norte se han comenzado a registrar pérdidas de alimentos perecibles, cuyas fechas de expiración se han cumplido en las carreteras sin llegar a sus destinos en distintos supermercados de la zona norte"

22:23 - | A través de un comunicado, Supermercados de Chile A.G. actualizó el estado de situación de sus asociados e informó que "al menos un 20% de los locales a nivel nacional están experimentando problemas de reposición" por paro camionero

22:20 - | #CooperativaContigo Actualmente hay 56 puntos de movilizaciones de camioneros a lo largo del país: en 54 de ellos los vehículos de carga se encuentran en la berma y en solo dos hay cortes parciales (en Quilicura y en el acceso al puerto de Iquique), según Interior

21:19 - | #CooperativaContigo La CNTC también afirmó que el Gobierno es el responsable de que se haya llegado al escenario actual y el encargado de destrabar el paro camionero

21:18 - | La CNTC aseguró que hace siete meses viene planteando al Ejecutivo sus demandas, pero que, pese a las reuniones con Interior y Hacienda, "nunca hubo una voluntad real del Gobierno por alcanzar acuerdos y concretar soluciones"

21:17 - | CNTC: "Si bien hemos optado por mantenernos al margen del paro, decidimos dar libertad de acción a nuestros asociados para que tomen sus propias determinaciones, considerando que el Gobierno definió dejarnos fuera de las conversaciones para alcanzar acuerdos"

21:13 - | #CooperativaContigo A través de un comunicado, la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC) manifestó al Gobierno que continuará buscando solución a sus demandas pese a que ha "optado por dejarnos fuera de la negociación"

21:12 - | #CooperativaContigo Los dirigentes de la confederación de camioneros "Fuerza del Norte" se mantienen reunidos en el Hotel Plaza San Francisco, en el centro de Santiago

18:31 - | En Rancagua, una quincena de camiones se apostó hoy en la Ruta Travesía, a la altura de la Viña Santa Blanca. Los transportistas se movilizaron también por diversas arterias de la capital de OHiggins, incluida la Alameda

18:28 - | En OHiggins, se mantienen las manifestaciones de camioneros en los kilómetros 112 (Rengo) y 139 (San Fernando)

18:19 - | #CooperativaContigo Bases gremiales de camioneros apostados en la salida sur de Arica mantienen una reunión telemática de coordinación con los dirigentes transportistas en Santiago

18:16 - | #CooperativaContigo En sectores como Quilicura y Paine, la estrategia de los camioneros ha sido situarse en la berma para no interrumpir el tránsito y así evitar que se invoque la Ley de Seguridad del Estado

17:35 - | El subsecretario Monsalve confirmó hoy que el Gobierno ha presentado 31 querellas por Ley de Seguridad del Estado en ocho regiones, desde Arica hasta OHiggins. Hay 12 detenidos: cuatro en Arica, uno en Alto Hospicio, dos en Antofagasta y cinco en Coquimbo.

17:05 - | Monsalve anunció, además, que este viernes sostendrá una reunión con Carabineros y la Policía de Investigaciones en La Moneda

17:04 - | Sobre los efectos del paro camionero, el subsecretario del Interior indicó que se reportan "30 bencineras que no tienen abastecimiento de combustibles en el norte"

17:03 - | Monsalve: Los bloqueos camioneros "afectan a las empresas productivas y también a quienes trabajan en esos sectores productivos en momentos en que el país y el mundo viven situaciones complejas. El paro de camioneros está afectando la actividad económica del país"

17:02 - | Monsalve: "Hemos buscado responder a las demandas razonables que están detrás del movimiento, pero llegó el momento de que los dirigentes tomen la decisión de deponer el paro"

17:02 - | Monsalve descarta retirar querellar por Ley de Seguridad del Estado: "El Gobierno no va a aceptar condiciones en términos de impedir que el Gobierno legítimamente use todas las facultades que el Estado de Derecho le da para garantizar el libre tránsito del país; por lo tanto, no va a mantener un proceso de acuerdo donde esa condición sea puesta en la mesa"

17:01 - | #CooperativaContigo Desde La Moneda, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, afirmó que "el paro de camioneros hoy no tiene fundamento que lo justifique"

15:41 - | La Fiscalía de Tarapacá se encuentra formalizando a un camionero detenido ayer por bloquear la Ruta A-16, que une Iquique con Alto Hospicio, y contra el cual Gobierno presentó una querella por la Ley de Seguridad Interior del Estado.

15:39 - | "Si (los camioneros) no terminan este paro hoy día, la verdad es que nosotros, que somos los que les damos su salario, les pagamos su flete. También vamos a tomar medidas que van a ser drásticas contra ellos", advirtió el líder de la Sociedad Nacional de Agricultura.

15:39 - | Más temprano, Cristián Allendes, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), dijo en La Moneda que "el paro de camioneros está afectando gravemente todo lo que es la producción y la entrega de alimentos a todos los consumidores chilenos, y especialmente también a las exportaciones. Noviembre es un mes en que parten las exportaciones de cerezas, arándanos, otras frutas, y debemos movilizar 5.000 contenedor semanales y eso hoy día no está ocurriendo".

15:19 - | La Fiscalía le imputó el delito de desórdenes públicos e invocó la Ley de Seguridad del Estado: En libertad quedó camionero que decidía "quién pasaba y quién no" por la Ruta 5 en #Coquimbo #CooperativaContigo https://t.co/SRg6rgpQnT pic.twitter.com/bHZibhmh37 — Cooperativa (@Cooperativa) November 25, 2022

15:13 - | Con esto ya son cinco los días de paro por parte de los camioneros en diverso puntos del país.

15:13 - | "Señor Presidente (Boric), resuelva esto de la mejor manera", exhortó tras la cita Cristián Sandoval, líder de los transportistas del norte.

15:13 - | "Pusimos como condición que no hubiera querellas", pero el Ejecutivo no accedió, "por lo tanto, se interrumpieron las conversaciones", explicó Martínez.

15:13 - | Tras el encuentro realizado en el Palacio de La Moneda, Freddy Martínez, presidente de la Asociación de Dueños de Camiones (Asoducam), aseguró que las querellas por Ley de Seguridad del Estado en contra de algunos transportistas "entramparon" el diálogo. AHORA: sigue paro de camioneros.. dirigentes dicen que "conversaciones están interrumpidas" sin acuerdo.. habrían pedido dejar sin efecto sanciones contra dirigentes, lo que no fue aceptado #CooperativaContigo #ParoDeCamioneros pic.twitter.com/yPjsGai2n2 — Mauricio Bustamante (@tv_mauricio) November 25, 2022