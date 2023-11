"Ley Uber": conductores de aplicaciones acusan poca empatía del Gobierno

El reglamento que implementará la denominada "Ley Uber" es visto con preocupación por empresas de transporte como la propia Uber, DiDi, Cabify u otras; pero también mantiene en vilo a los conductores que prestan servicios a través de estas aplicaciones.

"Como conductores vemos con mucho temor el reglamento que está creando el Ministerio de Transportes, hay falta de empatía y falta de interés de su parte, para tomar en cuenta las necesidades de las personas, tanto conductores como pasajeros. Hoy las aplicaciones sin duda son el motor de la movilidad de nuestra ciudad, el transporte público lamentablemente no da abasto y somos nosotros quienes a diario aportamos a la movilidad de las personas", comenta Miguel Hernández, presidente del "Sindicato de Trabajadores Independientes de Conductores de Aplicaciones (Sincapp)".

Esta es una de las organizaciones que han creado las personas que trabajan, completa o parcialmente, en autos particulares a través de las plataformas, que a su vez los denominan "socios conductores", aunque no son socios del negocio.

Ya el pasado fin de semana Uber Chile aseguró que la mitad de sus 118 mil suscritos podrían quedar sin posibilidad de trabajar a raíz de este reglamento, que exigirá vehículos con cilindrada de al menos 1.400 cc., antigüedad máxima de siete años y tener un registro de los conductores.

Citycar no, pero si es eléctrico sí

El dirigente lamentó que "el ministerio no haya tenido la humildad de sentarse con alguien más a la mesa para escucharnos, si bien realizaron escuchas a varias organizaciones eso no tuvo una real implicancia en el reglamento, no existió ningún tipo de feedback, ellos escucharon y listo".

Además, Hernández dijo a Cooperativa que "este reglamento se basa en un reglamento creado en los años '90, donde los vehículos eran totalmente distintos a lo que son hoy".

"Los avances tecnológicos permiten que hoy vehículos con baja cilindrada sean menos contaminantes y tengan mucha potencia, lamentablemente ellos (el MTT) siguen creyendo que mayor cilindrada asegura un estándar de servicio, siendo que hoy sólo contaminan más, además de eso es inconsistente, deja fuera los vehículos city car con argumentos de 'seguridad para el pasajero', pero si el mismo city car es eléctrico sí podría ser utilizado para transporte, es algo realmente sin sentido y que demuestra sus confusiones frente a este tema", relató.

Sincapp estima que son 200 mil las personas dedicadas, de manera completa o parcial, al transporte de pasajeros a través de aplicaciones; siendo -afirma- la mitad mayor de 40 años: "personas que al enfrentarse al mercado laboral verán con pocas expectativas una rápida inserción laboral, sabemos que nuestro país castiga mucho a las personas mayores.

El dirigente también cuestionó la "preocupación" de las empresas por el reglamento, pues "ellas trabajan para ellas, si hoy hablan sobre la cesantía y los problemas nuestros es porque ellos necesitan seguir trabajando con un número de conductores, si estuvieran preocupadas por nosotros tendríamos mejoras reales que no existen hasta el día de hoy".