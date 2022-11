En la estación Baquedano, el presidente del Metro de Santiago, Guillermo Muñoz; y la delegada presidencial metropolitana, Constanza Martínez, lanzaron este miércoles la campaña "Stand Up" contra el acoso callejero. En alianza con la Fundación Para la Confianza y L’Oréal, la iniciativa comunicará la metodología de las 5D (Distraer, Delegar, Documentar, Dar Asistencia y Dirigirse al Acosador), conocida mundialmente y que fue creada por la ONG internacional Right To Be, con el objetivo de sumar nuevas medidas para prevenir el acoso sexual en el tren subterráneo. "Buscamos que este espacio que utilizamos más de dos millones de personas al día sea más inclusivo y seguro para todas y todos", dijo Muñoz. "Queremos decir basta al acoso callejero y también a que mujeres, niñas, niños y adolescentes no se puedan sentir tranquilas en el espacio público", señaló, por su parte, Martínez.

LEER ARTICULO COMPLETO