¿Por qué falló la tuneladora que construía la Línea 7 del Metro?

La construcción de la Línea 7 del Metro de Santiago enfrenta uno de sus principales contratiempos desde el inicio de las obras, luego de que una falla operacional en la tuneladora obligara a poner término anticipado al contrato de uno de los seis tramos de construcción y a modificar el método constructivo originalmente planificado.

Así lo explicó Ximena Schultz, gerenta de la División de Proyectos de Metro, en El Diario de Cooperativa, donde detalló que el problema se originó a mediados de 2023, cuando la máquina presentó una falla grave que no pudo ser recuperada pese a múltiples intentos técnicos.

¿Por qué falló?

Según Schultz, los informes técnicos de especialistas externos concluyeron que la falla no se debió a un problema de diseño ni a la tecnología de la tuneladora, sino a una deficiencia en su operación por parte del contratista.

"Fue un tema de operación que hace que la máquina se gire sobre sí misma. La tecnología está ampliamente probada, pero producto de una falla operacional se genera un problema que no se ha podido recuperar", explicó.

La tuneladora -propiedad del contratista y no de Metro- solo logró avanzar cerca de 1,6 kilómetros, cuando estaba diseñada para excavar 6,6 kilómetros del tramo asignado. Tras los fallidos intentos de recuperación y una serie de incumplimientos graves y reiterados, Metro decidió dar de baja el contrato con la empresa TBM y Túnel SpA.

Cambio en método de construcción

Ante la paralización del tramo, Metro activó sus planes de continuidad, adjudicando nuevos contratos mediante un proceso competitivo, pero optando por abandonar el uso de tuneladora en ese sector.

En su reemplazo, se utilizará el método convencional, el mismo que se emplea en el resto de los túneles de la Línea 7. "Cambiamos el método constructivo y adjudicamos contratos de continuidad que prontamente van a partir con este tramo", señaló Schultz.

Actualmente, la Línea 7 registra un 39% de avance total, con más de 16 kilómetros excavados, mientras el resto de los tramos continúa ejecutándose conforme a lo planificado.

¿Cuánto se retrasará la Línea 7?

Metro estima que el impacto máximo de este problema podría significar hasta siete meses de retraso, aunque la empresa asegura que está desplegando medidas de mitigación para intentar mantener la fecha original de inauguración, fijada para finales de 2028.

"Podría ocurrir un retraso, pero estamos activando todos los planes para recuperar ese atraso, ojalá en su totalidad", afirmó la ejecutiva.

En el escenario más desfavorable, la puesta en servicio podría extenderse hacia 2029, aunque Metro insiste en que el objetivo es no modificar el calendario comprometido.

Sobrecostos y acciones legales

El cambio de método constructivo implicará sobrecostos adicionales, los que, según Metro, no deberían ser asumidos por la empresa estatal.

Schultz confirmó que estos costos y eventuales perjuicios por retrasos con otros contratos serán reclamados al contratista a través de acciones judiciales y procesos de arbitraje, además de las multas contractuales ya aplicadas.

"La idea es recuperar todos estos perjuicios para que no impacten el costo final del proyecto", sostuvo.

Un proyecto que sigue avanzando

Pese a este revés, Metro enfatizó que la Línea 7 -que tendrá 26 kilómetros de extensión- continúa avanzando en otros frentes clave, como construcción de estaciones, sistemas eléctricos, vías, catenarias y material rodante, con estándares similares a los de las Líneas 6 y 3.

La nueva línea conectará sectores del poniente y norponiente de Santiago con el resto de la red, convirtiéndose en uno de los proyectos de infraestructura urbana más relevantes de la década.