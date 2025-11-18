Metro de Santiago mantiene servicio parcial en la Línea 1

En plena hora punta de este martes, Metro de Santiago informó en sus redes que la Línea 1 opera parcialmente, con detención de trenes sólo entre Estación Central y Los Dominicos.

Cerca de las 18:30 horas, la empresa precisó que siete estaciones están cerradas: U. de Santiago; San Alberto Hurtado; Ecuador; Las Rejas; Pajaritos; Neptuno y San Pablo, cuya combinación también está suspendida.

Ante la contingencia, la Red Metropolitana de Movilidad dispuso buses de apoyo para el trayecto entre San Pablo y Estación Central, y reforzó los recorridos que suelen circular por la Alameda.

A su vez, Metro difundió alternativas de viaje en su cuenta de X para los pasajeros que se han visto afectados por la interrupción del servicio.