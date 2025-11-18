Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago22.7°
Humedad35%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: País | Transportes | Metro

Metro de Santiago normalizó servicio en Línea 1

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

La interrupción afectó a siete estaciones.

Metro de Santiago normalizó servicio en Línea 1
 ATON (archivo)
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

En plena hora punta de este martes, la Línea 1 del Metro operó parcialmente, con detención de trenes sólo entre Estación Central y Los Dominicos; una situación que se extendió por más de una hora y media hasta su normalización.  

Cerca de las 18:30 horas, la empresa precisó que siete estaciones estaban cerradas: U. de Santiago; San Alberto Hurtado; Ecuador; Las Rejas; Pajaritos; Neptuno y San Pablo, cuya combinación también estaba suspendida.

La empresa comunicó a través de X que la interrupción se debía a que en la estación Ecuador, un objeto cayó a la vía y "provocó daños que nos obligan a interrumpir el servicio como medida de seguridad".

Finalmente, a las 20:09 horas, Metro anunció: "El servicio en L1 vuelve a estar disponible con todas sus estaciones operativas. Ten en cuenta que la frecuencia podría tardar unos minutos en normalizarse. Toda la red disponible".

Imagen foto_00000014

Ante la contingencia, la Red Metropolitana de Movilidad había dispuesto buses de apoyo para el trayecto entre San Pablo y Estación Central, y reforzó los recorridos que suelen circular por la Alameda.

A su vez, Metro difundió alternativas de viaje en su cuenta de X para los pasajeros que se han visto afectados por la interrupción del servicio.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada