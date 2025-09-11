Tópicos: País | Transportes | Metro
Pasajeros reportan problemas en las líneas 1 y 5 del Metro
Pasajeros que se trasladan en las líneas 1 y 5 del Metro de Santiago reportan a esta hora problemas en el servicio sin que, hasta el cierre de esta avance, la empresa hubiera explicado las causas.
Hay inconvenientes en línea 1. Pueden aclarar que está sucediendo?— Pablo (@pablo_akumu) September 11, 2025
Cago línea 5, 10 minutos trenes detenidos sin causa aparente, es lo normal?— Roy Batty (@CerrarFrontera) September 11, 2025
Grafiteros en Línea 5. Trenes detenidos.— Rod Pal (@rdplcl) September 11, 2025
@metrodesantiago todos los días problemas en la caga de metro. Ahora en los héroes línea 1 más de 10 minutos esperando un tren…— J (@Javicienta) September 11, 2025