Pasajeros reportan problemas en las líneas 1 y 5 del Metro

Pasajeros que se trasladan en las líneas 1 y 5 del Metro de Santiago reportan a esta hora problemas en el servicio sin que, hasta el cierre de esta avance, la empresa hubiera explicado las causas.

Hay inconvenientes en línea 1. Pueden aclarar que está sucediendo? — Pablo (@pablo_akumu) September 11, 2025

Cago línea 5, 10 minutos trenes detenidos sin causa aparente, es lo normal? — Roy Batty (@CerrarFrontera) September 11, 2025

Grafiteros en Línea 5. Trenes detenidos. — Rod Pal (@rdplcl) September 11, 2025