"No te llevo, estai loca": Joven que fue arrastrada por micro reveló nuevo video

Valentina Audicio, la joven que denunció haber sido arrastrada por una micro en Vitacura en abril, reveló un nuevo video de la situación, desde el interior del vehículo.

La joven aseguró que su pantalón quedó atrapado en la puerta de la micro sin que el conductor se diera cuenta, y la arrastró un par de metros.

En un nuevo video captado por cámaras de seguridad del vehículo se puede ver el momento en el que la joven toca la puerta al chofer para alertarlo de la situación, antes de ser arrastrada.

Sin embargo, la respuesta del conductor estuvo lejos de ser empática o preocupada por el bienestar de la mujer, ya que tras darse cuenta de lo ocurrido, hizo un gesto indignado y continuó con su camino.

Pese a que la situación ocurrió en abril, Audicio aseguró que sólo recibió una respuesta automática por correo, que se envía a todas las personas que realizan reclamos al servicio. "No he tenido ninguna respuesta de parte de la empresa (STP). Yo todavía no sé quién es el chofer, no sé si lo desvincularon o si sigue trabajando feliz de la vida", aseguró la mujer.

Posteriormente, la joven aseguró que en el incidente perdió su celular y que no pudo trabajar por cerca de una semana, por lo que su "intención es tomar medidas legales, pero la empresa va a cerrar. Entonces, está por ver cómo solucionamos esa parte. Todavía no he logrado nada".