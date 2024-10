"Pasajero fantasma": Conductora de micro reveló peculiar experiencia paranormal

Una conductora del sistema RED dio a conocer sobre una particular y repetitiva experiencia que tuvo con un "pasajero fantasma".

Se trata de Camila Zúñiga, quien a través de la plataforma X explicó que la situación paranormal ocurrió durante un recorrido desde la Alameda hasta el barrio La Pincoya en Huechuraba.

"Primer día, iba en mi recorrido, y en la intersección de Esmeralda con Mac-Iver, fuera de la iglesia San Pedro me para un caballero con un balde, tipo 6:05 am, sube, le doy los buenos días, me responde con una sonrisa, paga su pasaje y avanza", comentó.

La mujer explicó que en ese horario es cuando más debe estar atenta a la presencia de delincuentes en la micro, por lo que suele tener identificados a los pocos pasajeros que están en la micro. Sin embargo, Zúñiga aseguró que nunca vio bajar al sujeto ese día, tras lo cual "en mi mente dije 'se me pasó'".

La situación se repitió una segunda vez, en el mismo horario y con el hombre vestido de la misma forma que en la oportunidad anterior. "Por su aspecto pensaba que podía trabajar en el cementerio, limpiando tumbas o flores o que sé yo. Termino el recorrido y nuevamente no veo dónde se baja, hasta revisé el bus y nada", aseguró la conductora.

Al tercer día, el sujeto volvió a tomar el recorrido de costumbre, "y como ya estaba súper cachuda con la situación, empiezo a ver por la cámara para ver donde se sentaba y ¡no se veía! Si bien el hombre paga, el torniquete no suena cuando pasa y bueno, tampoco se baja nunca del bus. Sólo se sube, así que ahí comprendí que era un fantasma", concluyó.

Tras dar a conocer su experiencia, la mujer aseguró a La Cuarta que no ha vuelto a ver al hombre. "Desde que lo dejé en evidencia, no se ha vuelto a subir. Sin embargo, hoy, en esa misma esquina, se me reinició el tablero. Quiero pensar que fue una falla del bus", comentó.

Sin embargo, Zúñiga no es la única que ha experimentado la situación con el sujeto, ya que aseguró que a un colega le pasó lo mismo en Fiestas Patrias en el mismo recorrido.