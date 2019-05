Gobierno habilitará internet con velocidad 5G en paraderos del Transantiago

El Ministerio del Transportes realizó un convenio con la empresa telefónica WOM para habilitar conexión de datos en paraderos del Transantiago, con esto, los usuarios podrán navegar por Internet con una velocidad similar al 5G.

Desde mañana domingo, cinco paraderos del eje Alameda contarán con el servicio de Internet en un plan piloto, y cada uno de ellos podrá entregar conexión a más de 30 dispositivos de forma simultánea.

"Cuando hemos hablado de 'stand up red' estamos hablando de mejores condiciones de viaje en general y siempre me he referido a que no basta con solamente el traslado, el viaje incluye muchas otras etapas que también tienen que mejorar su nivel y una de ellas es la espera en el paradero", señaló la ministra de Transportes, Gloria Hutt.

La autoridad además explicó que "lo que vamos a tener instalado a partir de mañana es la posibilidad de conexión gratuita a Wi-Fi a alta velocidad, es Internet de alta velocidad, es la experiencia 5G ¿Por qué nosotros no hablamos de 5G completo? Porque es señal experimental y porque para que sea completo se necesita que el aparato sea 5G".

Los paraderos que tendrán habilitado el servicio serán Moneda, Plaza Italia, Santa Lucía, Los Héroes y San Alberto Hurtado. Los usuarios deberán digitar en sus celulares una clave de acceso que estará publicada en las paradas que tengan disponible la extensión.