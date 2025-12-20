Síguenos:
Partamos por Casa: Plan de Emergencia Habitacional llegó al 91% de ejecución

Publicado: | Fuente: Cooperativa
En este capítulo de Partamos por Casa en Cooperativa analizamos el avance del Plan de Emergencia Habitacional, que se encuentra en 91% completo, mientras que la Cámara de Diputadas y Diputados votó esta semana prorrogarlo por cuatro años más permitiendo enfrentar el déficit habitacional hasta 2029.

Regiones como Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Lagos, Aysén y Magallanes, ya superaron la meta. De ello conversamos con Daniela Flisfisch, coordinadora nacional del Plan de Emergencia Habitacional.

