En este capítulo de Partamos por Casa en Cooperativa analizamos el avance del Plan de Emergencia Habitacional, que se encuentra en 91% completo, mientras que la Cámara de Diputadas y Diputados votó esta semana prorrogarlo por cuatro años más permitiendo enfrentar el déficit habitacional hasta 2029.

Regiones como Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Lagos, Aysén y Magallanes, ya superaron la meta. De ello conversamos con Daniela Flisfisch, coordinadora nacional del Plan de Emergencia Habitacional.

