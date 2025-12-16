La mañana de este martes, el Presidente Gabriel Boric Font encabezó la ceremonia de entrega de 47 viviendas del proyecto de viviendas industrializadas Comunidad Santa Olga, ubicado en la comuna capitalina de Quilicura; iniciativa enmarcada en el Plan de Emergencia Habitacional, que ya alcanza un 91% de avance a lo largo del país.

"Cada vivienda, la felicidad de cada familia, es importante para nosotros como Gobierno", afirmó el Mandatario en su discurso.

El proyecto, con un costo total de 84.935 UF, se acoge a la nueva Ley 21.442 de Copropiedad Inmobiliaria, y está sujeto al Fondo Solidario de Elección de vivienda DS49 y patrocinado por TECHO-Chile, cuenta con un total de 45 departamentos regulares de 57,8 m2, un departamento acondicionado para discapacidad de 57,8 m2 y un departamento acondicionado para movilidad reducida de 65,87 m2.

Cada unidad cuenta con piso de cerámica completo, tres dormitorios, baño, cocina, sala de estar, logia, balcón y terraza.

