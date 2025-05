Cohete Starship, de SpaceX, explotó en pleno vuelo por tercera vez consecutiva

El cohete Starship, en el que la empresa SpaceX del magnate Elon Musk confía para conquistar Marte, alcanzó este martes la órbita terrestre pero se rompió y cayó al Océano Índico tras perder combustible en su noveno vuelo de prueba, fallando por tercera vez consecutiva.

El lanzamiento fue retransmitido por video en directo, con una cuenta atrás que se paró durante varios minutos hasta que a las 19:37 hora local (20:37 hora de Chile central; 21:37 de Aysén y Magallanes) la nave despegó desde Starbase, la base recién nombrada ciudad cerca de Brownsville, en la frontera con México.

El cohete, con una altura de 121 metros, estaba compuesto por dos partes: el propulsor Super Heavy, dotado con 33 motores Raptor y que por primera vez se reutilizaba tras una prueba anterior, y una nave espacial de segunda etapa, esta última a la que se llama Starship.

El despegue fue exitoso, teniendo en cuenta que las dos últimas pruebas terminaron en explosión pocos minutos después, pero en torno a las 20:32 hora local (21:32 hora de Chile central; 22:32 de Aysén y Magallanes), la empresa perdió contacto con una nave que ya daba vueltas y parecía no la capacidad de orientación estropeada.

Starship’s Raptor engines ignite during hot-staging separation. Super Heavy is boosting back towards its splashdown site and preparing for its high angle of attack entry pic.twitter.com/aQBwsvSrl0 — SpaceX (@SpaceX) May 27, 2025

Fugas de combustible

El responsable de comunicación de SpaceX, Dan Huot, uno de los presentadores del acontecimiento presentado como una película, atribuyó a "fugas" de combustible la "pérdida del control de altitud", necesario para orientarse en su reentrada en la atmósfera terrestre.

Aparte de eso, el cohete no pudo abrir un portón por el que se iban a desplegar en órbita por primera vez varios satélites simulados de Starlink, uno de los objetivos de la misión, además de supervisar los escudos que protegen a la nave de las altas temperaturas.

Musk: La prueba ayudará a "mejorar la fiabilidad" de Starship

"Starship consiguió llegar a la separación programada del motor de la nave, así que es una gran mejora respecto al último vuelo", resumió Musk en X, y reconociendo que la fuga de fuel provocó una pérdida de presión en el tanque que desembocó en su fracaso.

"Como si el vuelo no fuera lo suficientemente excitante, el Starship ha experimentado un rápido desmontaje imprevisto", indicó la empresa en la red social X, a lo que añadió que el éxito es fruto del aprendizaje y que la prueba ayudará a "mejorar la fiabilidad" del cohete.

As if the flight test was not exciting enough, Starship experienced a rapid unscheduled disassembly. Teams will continue to review data and work toward our next flight test.



With a test like this, success comes from what we learn, and today’s test will help us improve Starship’s… — SpaceX (@SpaceX) May 28, 2025

Aun así, el magnate, que planea centrarse más en sus negocios tras su polémica participación en el Gobierno de Donald Trump como líder de eficiencia, se mostró optimista y adelantó que los próximos tres vuelos estarán menos espaciados, "uno cada 3 o 4 semanas".

Starship made it to the scheduled ship engine cutoff, so big improvement over last flight! Also, no significant loss of heat shield tiles during ascent.



Leaks caused loss of main tank pressure during the coast and re-entry phase. Lot of good data to review.



Launch cadence for… — Elon Musk (@elonmusk) May 28, 2025

La esperanza de "colonizar" Marte

Musk ha vendido la idea de que, con el Starship, la humanidad podrá "colonizar" Marte, un planeta en el que solo han aterrizado 18 misiones espaciales, todas ellas no tripuladas.

En una entrevista con el medio Ars Technica antes del lanzamiento, el magnate se mostró confiado en haber resuelto los problemas de los últimos dos vuelos de prueba y sostuvo que lo "más importante son los datos para mejorar el diseño de las placas" en las siguientes naves.

La Administración Federal de Aviación (FAA) dijo posteriormente tener conocimiento de una "anomalía" en la misión, aseguró que estaba colaborando con SpaceX y descartó que hubiera daños materiales o personales a causa del fallo y la desintegración del cohete.

La FAA dio luz verde la semana pasada para que SpaceX aumente su número de vuelos de prueba hasta 25 por año, a pesar de las críticas de grupos ambientalistas.