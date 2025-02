NASA bajó a la mitad la probabilidad de impacto del asteroide 2024 YR4

Menos de 24 horas después de elevar la probabilidad de impacto con la Tierra del asteroide 2024 YR4 al 3,1%, la NASA actualizó los cálculos y la rebajó al 1,5%, ha informado la agencia espacial estadounidense en un comunicado.

La nota explica que después de una semana de visibilidad limitada por la luna llena, los cielos están ahora más oscuros y eso ha permitido a los astrónomos reanudar las observaciones de la roca y reducir la probabilidad de impacto a la mitad.

New observations of asteroid 2024 YR4 helped us update its chance of impact in 2032. The current probability is 1.5%.



Our understanding of the asteroid's path improves with every observation. We'll keep you posted.