El profesor José Maza, astrofísico y astrónomo de la Universidad de Chile, conversó con A Última Hora sobre su último libro, "Dibujando el Cosmos", que invita a los lectores a maravillarse con los orígenes del saber y la medición del tiempo desde la antigüedad. El académico y autor bestseller contó a Cooperativa que el texto busca recuperar un conocimiento que ha permeado nuestra tradición cultural, pero que, muchas veces, está ausente de las salas de clases chilenas. "Yo lo que creo es que la educación en Chile está realmente mal enfocada. A mí, por lo menos, hace ya muchos años, unos 60 años, jamás me enseñaron nada de mitología griega, nunca me dijeron si Zeus se escribía con Z o con S; nunca me dijeron que Poseidón y Neptuno son el mismo dios del mar.... Hacer gente culta en la educación en Chile no ha sido nunca el interés de nadie. No tenemos ganas de que los chilenos seamos cultos. 'No, aprende a sumar, ¿cuánto es 2+2? ¿Cuánto es 7x7? A ver, ¿cuánto sacaste en la prueba? ¿Puede entrar a una carrera para ganar plata?' ¡No! La educación debería tener otro propósito (...) No quiero que (una persona) como mono repita lo que le dijeron y que no sepa analizar", criticó el Premio Nacional de Ciencias Exactas en 1999.

