Una "ciudad dorada" de 3.000 años de antigüedad fue descubierta en Egipto

El Gobierno egipcio informó el hallazgo, bajo la arena, de una "ciudad dorada" de unos 3.000 años de antigüedad, que se encontraba "perdida" y está en buen estado de conservación.

Se trata del "mayor asentamiento administrativo e industrial de la era del Imperio Egipcio en la orilla occidental de (la actual) Luxor", situada en el Nilo, indicó el Ministerio de Turismo y Antigüedades en un comunicado.

La nota califica el descubrimiento como "la mayor ciudad jamás encontrada en Egipto".

La urbe, denominada "El Ascenso de Atón", estuvo activa durante los reinados de faraones de la Dinastía XVIII, como Amenhotep III o Tutankamaón.

"Las calles de la ciudad están flanqueadas por casas, con piedras en sus muros de hasta tres metros de alto", aseguró el famoso arqueólogo Zahi Hawas, que está al frente de la misión responsable del hallazgo.

Hawas explicó que "muchas misiones extranjeras habían buscado esta ciudad y no la habían encontrado".

Según el Ministerio de Antigüedades, "las capas arqueológicas han permanecido intactas durante miles de años, como si sus antiguos residentes las hubieran dejado ayer mismo".

