El Museo de la Memoria, galardonado con el Premio Derechos Humanos Rey de España

El Museo de la Memoria y Derechos Humanos de Chile (MMDH), que da visibilidad a las violaciones sistemáticas de los derechos humanos cometidas en ese país entre 1973 y 1990, ha sido galardonado con el X Premio de Derechos Humanos Rey de España, que conceden el Defensor del Pueblo y la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid).

Este galardón reconoce la labor de las entidades e instituciones, privadas o públicas, de España, Portugal y resto de países iberoamericanos que se distingan en la defensa y promoción de los derechos humanos y los valores democráticos, o que impulsen la investigación y la puesta en práctica de programas de actuación dirigidos a promover estos valores.

El jurado ha valorado la "ingente actividad memorística" de esta institución fundada en 2010, "como una garantía de futuro para la democracia y los derechos humanos", según han informado este viernes ambas instituciones en un comunicado.

Asimismo, ha destacado que "en el contexto dramático de las dictaduras militares del Cono Sur, ya superadas, este reconocimiento aspira a convertirse en una herramienta y un aval sin retrocesos para la democracia y los derechos humanos en Chile y en el mundo".

El patrimonio de sus archivos contempla testimonios orales y escritos, documentos jurídicos, cartas, relatos, producción literaria, material de prensa escrita, audiovisual y radial, largometrajes, material histórico y fotografías documentales.

A través de su labor educativa y su trabajo con comunidades, investigadores, docentes y estudiantes, el MMDH promueve activamente la enseñanza de los derechos humanos como práctica ciudadana cotidiana, "integrando los lenguajes del arte, la investigación, la educación y la tecnología para estimular la reflexión crítica en torno a la dignidad humana y la convivencia democrática", añade la nota.

El premio, con una dotación económica de 25.000 euros, será entregado por el rey de España, Felipe VI, el próximo mes de mayo en un acto en la Capilla de San Ildefonso de la Universidad de Alcalá.

El jurado, compuesto por el propio defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo; el rector de la Universidad de Alcalá, José Vicente Saz; el presidente de la Agencia EFE, Miguel Ángel Oliver; el director de la Real Academia Española (RAE), Santiago Muñoz Machado, o la vocal del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ, Esther Erice, entre otros, ha valorado el trabajo del MMDH junto con otras 57 candidaturas de catorce países distintos.

En la anterior edición fue premiada la ONG mexicana Colectivo Familiares por Nuestros Desaparecidos de Jalisco (FUNDEJ), dedicada a la búsqueda de personas desaparecidas en este estado mexicano y a formar una red de apoyo, orientación y acompañamiento a los familiares en el proceso de denuncia, búsqueda y localización de personas desaparecidas.