Experta española trae su experiencia en Día de Concientización sobre el Autismo

El 2 de abril es el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo, que según la Revista Chilena de Pediatría tiene una prevalencia en una de cada 51 personas en nuestro país, lo que supera las cifras de Estados Unidos, Inglaterra, Colombia, España y México. Y para la conmemoración de esta fecha en nuestro país, llegará Tatiana Luis, mujer con TEA y neuropsicóloga, además de una de las voces más influyentes en este tema en habla hispana, quien desarrollará talleres y capacitaciones sobre autismo y neurodiversidad en centros educativos, familias, universidades y empresas.

La experta tendrá una actividad abierta a todo público en la Universidad del Desarrollo para la cual los interesados pueden inscribirse en el sitio web de la casa de estudios. Y también tendrá charlas en colegios y en la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa).

Luis destaca por su mensaje en primera persona acerca de que el autismo no es una enfermedad sino un neurotipo, es decir, un tipo de cerebro diferente que no es correcto ni incorrecto. Y enfatiza que "las personas autistas necesitan adaptaciones del entorno para poder desarrollar su máximo potencial, las que deben realizarse en su contexto y no hacer que la persona cambie para parecer más 'normal', ya que la normalidad no existe. Todos los cerebros, autistas, TDAH, Síndrome de Down, disléxicos, entre otros, merecen ser validados, celebrados y potenciados".