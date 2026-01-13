"Orgulloso trabajo de inclusión": Lanzan la primera Barbie autista

Mattel presentó su primera muñeca Barbie con autismo, una edición desarrollada con la orientación directa de la comunidad TDA y diseñada para ampliar la representación infantil a través del juego. El lanzamiento busca que más niñas y niños puedan verse reflejados en la icónica muñeca.

El desarrollo se extendió por más de 18 meses y se realizó en colaboración con la Autistic Self Advocacy Network (ASAN), organización sin fines de lucro liderada por personas autistas. La muñeca se incorpora a la línea Barbie Fashionistas, reconocida por su diversidad en tonos de piel, cuerpos, condiciones médicas y discapacidades.

Desde la marca explicaron que el diseño considera decisiones intencionales para reflejar experiencias comunes dentro del espectro autista, como una mirada ligeramente desviada, articulaciones que permiten movimientos de autorregulación y accesorios sensoriales. Entre ellos se incluyen audífonos con cancelación de ruido, un fidget spinner y una tableta con aplicaciones de comunicación aumentativa.

"Estamos orgullosos de presentar nuestra primera Barbie con autismo como parte de este trabajo continuo de inclusión", señaló Jamie Cygielman, vicepresidenta global de muñecas en Mattel, destacando que la iniciativa busca ampliar la idea de representación dentro y fuera del mundo del juego.

Desde la Autistic Self Advocacy Network valoraron el impacto del proyecto, subrayando la importancia de que niños y niñas autistas puedan verse representados de manera positiva. "Esta muñeca celebra plenamente a nuestra comunidad e incluye herramientas que apoyan la independencia", afirmó su director ejecutivo, Colin Killick.

El lanzamiento se enmarca en una línea de investigación impulsada por Barbie desde 2020, que ha demostrado que el juego con muñecas puede fortalecer la empatía y las habilidades sociales en la infancia.

Como parte de la iniciativa, la marca donará más de 1.000 muñecas Barbie con autismo a hospitales pediátricos especializados en atención a niños dentro del espectro.