Popular influencer fue detenida por envenenar a su hija para pedir dinero en TikTok

La Policía de Australia presentó cargos contra una mujer de 34 años, Allanah Harris, por presuntamente envenenar a su bebé de un año para ganar seguidores y conseguir donaciones de dinero, según un comunicado difundido este jueves por las autoridades australianas.

La influencer habría comenzado a publicar videos sobre la condición médica de su hija, Daisy, solicitando apoyo y donaciones en línea para cubrir los gastos de los diversos procedimientos médicos a los que sometía a su bebé. La cuenta de la familia Harris habría alcanzado más de un millón de seguidores.

La Unidad de Protección Infantil e Investigación acusó de tortura a la mujer, al alegar que "filmó y publicó videos de la niña mientras esta sufría una angustia y un dolor inmenso", utilizando este contenido para explotarla y atraer donaciones monetarias y seguidores en línea, según el departamento del estado de Queensland, al noreste del país.

La Policía declaró que entre el 6 de agosto y el 15 de octubre de 2024, la mujer administró a la bebé varios medicamentos de prescripción y de usos no autorizados.

A pesar de ocultarlo, el personal médico de un hospital del sur de Brisbane, capital de Queensland, detectó lo ocurrido e informó a la Policía mientras la niña estaba ingresada el octubre pasado, cuando detectaron, mediante unas pruebas de sangre, fármacos no autorizados.

La mujer fue detenida este jueves y será formalizada por delitos como envenenamiento y premeditación de los hechos, incluyendo tortura, fabricación de material de explotación infantil y fraude.

