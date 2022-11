COP27: Crecen las presiones para mantener el límite de 1,5°C de calentamiento global

El borrador difundido por la presidencia de la cumbre del clima de Naciones Unidas (COP27) para un acuerdo en temas de mitigación -reducción de emisiones contaminantes- "impide" la posibilidad de un acuerdo tal y como está redactado, confiaron a EFE fuentes de la Unión Europea.

El documento que se conoció este sábado, y sobre el que las partes deben aún negociar ampliamente, reconoce y reafirma los objetivos de temperatura del Acuerdo de París para mantener el aumento de la temperatura por debajo de los 2 ºC con respecto a los niveles preindustriales y para proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento a 1,5 ºC.

Sin embargo, en su articulado no se reconoce en ningún momento la necesidad de que la cifra de 1,5 ºC se profundice y sea la nueva referencia, al tiempo que deja a la libre voluntad de los países parte de la COP que implementen medidas para alcanzar ese objetivo.

Asimismo, el borrador apunta que serán las partes quienes revisarán y reforzarán individualmente sus planes nacionales de acción climática para 2030 para adecuarlas al objetivo del Acuerdo de París, "teniendo en cuenta las diferentes circunstancias nacionales", con la "urgencia de aumentar la ambición".

En el borrador se indica que estas iniciativas se darán con un plan de trabajo que se aplicará de forma "no prescriptiva", sin que sean "punitivas" y siempre "respetuosas de la soberanía nacional y de las circunstancias nacionales".

Además, "no darán lugar a nuevos objetivos o metas más allá de los acordados en el Acuerdo de París", y sus procedimientos y plazos para anunciar estos progresos se mantendrán según lo establecido en dichos acuerdos, cada cinco años.

