Ya hay fecha para la cumbre del clima COP26

La cumbre del clima, la COP26 auspiciada por Naciones Unidas, se celebrará del 1 al 12 de noviembre de 2021 en Glasgow, Escocia, después de que la crisis generada por el coronavirus Covid-19 haya obligado a aplazarla un año.

Así lo ha anunciado la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático (UNFCCC) al consensuar el cambio con el gobierno británico e italiano, organizadores de esta nueva edición, después de que en la celebrada en Madrid el año pasado los países no consiguieran consensuar políticas de gran calado para frenar la crisis climática.

"Con las nuevas fechas para la COP26 ahora acordadas, estamos trabajando con nuestros socios internacionales en una hoja de ruta ambiciosa para la acción climática global desde ahora hasta noviembre de 2021", dijo el ministro británico de Empresas y presidente de la COP26, Alok Sharma, en un comunicado.

#COP26 will take place between 1 - 12 November 2021 in Glasgow.



The COP Bureau of the @UNFCCC, with the UK and our Italian partners today agreed on new dates for the summit.



The UK will continue to work to increase #ClimateAction, build resilience and lower emissions. pic.twitter.com/uhIKC4lJp8