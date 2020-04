La cumbre del clima COP26 se posterga hasta 2021 por el Covid-19

La cumbre del clima, la COP26 de Naciones Unidas, que debía celebrarse a finales de este año en Glasgow, se aplaza a 2021 debido a la situación creada por el coronavirus Covid-19, anunció el gobierno británico.

La decisión fue acordada este miércoles 1 de abril por responsables de la ONU, del gobierno británico y sus socios italianos, explican en su página web.

"A la luz de los efectos mundiales en curso de COVID-19, ya no es posible celebrar una ambiciosa e inclusiva COP26 en noviembre de 2020" detallan.

#COP26 has been postponed due to #COVID19.



This decision has been taken jointly by the COP Bureau of the @UNFCCC with the UK and partners Italy.



Tackling climate change remains a key priority for the UK and the international community.https://t.co/480CKVV3E1 pic.twitter.com/ugTAXt9iVT