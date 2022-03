Justicia ordenó que youtuber elimine video en que trata a los miembros del Movilh como "pedófilos"

La Corte de Apelaciones de Santiago ordenó a la youtuber Natalia Nils Valderrama Céspedes eliminar de internet un video en el que trata a los dirigentes y miembros del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) como "pedófilos".

En un fallo dividido, la Tercera Sala del tribunal de alzada acogió un recurso de protección presentado por el Movilh y desestimó la defensa de Valderrama Céspedes: "La libertad de expresión no tiene un carácter absoluto y así se ha señalado desde antiguo. Nunca este derecho puede amparar la injuria o el insulto", indica la sentencia (ver archivo adjunto).

El 9 de julio de 2020, en su canal de YouTube "Pluma Blanca Pacifista por Chile", la mujer publicó un video de cuatro minutos y 14 segundos de duración titulado "Movilh NO es de Homosexuales, es de Pedófilos!".

La Corte apuntó que la propia Constitución Política de la República de Chile señala la libertad de toda persona para emitir opinión, pero "sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan" en este ejercicio. En consecuencia, "el ordenamiento jurídico no protege un pretendido derecho a insultar y (...) la recurrida (Valderrama Céspedes) no puede publicar en YouTube un video insultante e injurioso (...) bajo el escudo de la libertad de expresión".

Corte de Santiago ordenó eliminar de YouTube video con expresiones injuriosas contra integrantes del Movilh https://t.co/X0pS201q7m pic.twitter.com/3tfWat5XKD — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) February 28, 2022

El fallo sí apunta que "el derecho a la honra (...) solo lo tienen las personas naturales y, por lo mismo, no alcanza al MOVILH, que es una persona jurídica (...) No obstante, el recurso, en cuanto da por conculcado este derecho, está destinado a proteger al MOVILH 'y a sus dirigentes e integrantes', (...) razón por la cual procede acogerlo en esta parte, solo respecto de dichos dirigentes e integrantes, que aunque no se han individualizado, se trata de un grupo determinable de personas naturales".

El tribunal ordenó, en defintiva, "a la recurrida Natalia Nils Valderrama Céspedes eliminar de inmediato de su canal de YouTube 'Pluma Blanca Pacifista por Chile' el video titulado 'El Movilh NO es de Homosexuales, es de Pedófilos!'", y le exigió el pago de las costas del proceso. El registro, no obstante, aún sigue disponible en la red social.