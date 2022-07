YouTube eliminará videos que contengan desinformación sobre el aborto

YouTube eliminará los videos que difundan desinformación sobre el aborto y cuyo contenido sea considerado inseguro para los espectadores, informaron este jueves desde la plataforma a través de sus redes sociales corporativas.

"Eliminaremos los contenidos que proporcionen instrucciones sobre métodos de aborto inseguros o realicen afirmaciones falsas sobre la seguridad del aborto", tuitearon desde la compañía, argumentando basarse en recomendaciones publicadas por las autoridades médicas.

En esta línea, desde YouTube se aseguró que priorizan conectar a sus usuarios con "fuentes sanitarias autorizadas", por lo que desplegarán una pestaña anexa al contenido sobre el aborto en la que figurarán definiciones extraídas de la Biblioteca Nacional de Medicina.

Esta especie de panel incluirá un enlace e instrucciones para "consultar a su autoridad médica local" y así obtener "asesoramiento" al respecto.

Esta iniciativa que YouTube implementará durante las próximas semanas llega después de que Google, la empresa matriz de la plataforma, sufriera duras críticas por parte de un grupo de legisladores en cuanto a su forma de jerarquizar el orden de las noticias sobre el aborto que aparecen primero en el buscador.

Según estas acusaciones, las herramientas de optimización de los motores de búsqueda (SEO, en inglés) estarían redirigiendo hasta centros de crisis de embarazo (opuestos al aborto) a quienes buscan en Google clínicas para interrumpir el proceso de gestación.

2/ Like all of our policies on health/medical topics, we rely on published guidance from health authorities. We prioritize connecting people to content from authoritative sources on health topics, and we continuously review our policies & products as real world events unfold.