Los alcaldes de las comunas en cuarentena decidieron cerrar las botillerías, debido a las extensas filas generadas fuera de los locales y las fiestas registradas en diferentes sectores de la capital.

"Con respecto a las botillerías lo conversamos esta mañana con el ministro del Interior (Gonzalo Blumel) y el intendente (Felipe Guevara): No pueden funcionar, el alcohol no es un producto de primera necesidad. En eso hay que ser muy claros en que las botillerías no pueden funcionar", señaló el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri.

Muchas consultas sobre esto, y creo que aún hay mucha gente que no está entendiendo lo que es la cuarentena. En Stgo las botillerías no pueden funcionar porque el alcohol no es bien de primera necesidad. Seamos criteriosos y solidarios x favor pic.twitter.com/VfV8aIM5EU — Felipe Alessandri (@AlessandriFelip) March 27, 2020

Asimismo, el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, sostuvo que fue "un tema que se conversó en la reunión de los siete alcaldes (en cuarentena) y a nuestro juicio las botillerías no pueden funcionar, porque no están en la lista de lo esencial".

El cierre de los locales regirá durante toda la cuarentena, sin embargo, a pesar del cierre de las botillerías, los supermercados podrán continuar vendiendo bebidas alcohólicas, lo que produce un "vacío legal" en la normativa.