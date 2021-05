Alta preocupación por variantes Covid: Pueden causar una "pandemia dentro de la pandemia"

La infectóloga Jeannette Dabanch aseguró que tanto las variantes del Covid-19 establecidas hace meses, como las más recientes mutaciones detectadas en la India y Vietnam "nos preocupan muchísimo", en especial por el riesgo de que sigan surgiendo más.

"Nos tienen que tener muy preocupados, no solamente esas que conocemos, sino que las que se podrían generar", planteó en El Diario de Cooperativa, precisando que no solo en el Consejo Asesor en Vacunas y Estrategias de Inmunización (CAVEI) que preside se mantiene esa inquietud.

"Todos los investigadores, incluyendo a los investigadores en vacunas, dicen que las variantes pueden desafiarnos de manera muy severa. Se ha hablado de 'pandemia dentro de una pandemia' si no logramos reducir los contagios", expuso.

Por eso, la doctora insistió que "la clave es reducir los contagios para que el virus no adquiera estas capacidades enormes de seguir desafiándonos. Yo de verdad creo que corremos detrás de él, pero el virus va más rápido".

¿Cuánto deben preocupar variantes identificadas India, Vietnam?

"Muchísimo" nos dice Dr Dabanch

"Estamos preocupadísimos

Toda la investigación dice que variantes pueden amenazarnos Se habla de una pandemia dentro de la pandemia

La clave es reducir contagios" #CooperativaEnCasa — paula molina (@paulamolinat) May 31, 2021

"EGOÍSMO E INDIVIDUALISMO" EN VACUNACIÓN POR PASE DE MOVILIDAD

Por otro lado, la líder del CAVEI fustigó que el pase de movilidad, que da más libertades a las personas que han recibido ambas dosis anti-Covid, haya generado tal demanda por la vacunación en la última semana.

"No puede ser posible que un pase para moverme, para viajar, sea mi motivación para vacunarme. La motivación para vacunarse -y aquí creo que hemos fallado como educadores- es para no morir, para no enfermar", remarcó Dabanch, agregando que "me duele en el alma cuando alguien dice: 'Me quiero poner Pfizer porque quiero ir a Estados Unidos o Europa en dos semanas o en un mes más'".

"Quizás este egoísmo e individualismo enorme nos tiene en esta situación tan compleja", reflexionó, y a renglón seguido, llamó a la población inmunizada a "reducir lo que más podamos la movilidad (...) para que ojalá podamos empezar a ver una disminución de casos".

Ante el momento crítico de la pandemia en el país, la experta reconoció al cierre que "estoy absolutamente extenuada, igual que mis compañeros", e incluso admitió que "hoy día estoy con un día de permiso justamente por agotamiento, yo creo que más bien en mi cabeza. Un agotamiento del corazón".